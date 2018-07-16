Hangi kan grubu hangisinden kan alabilir?

2 | 10

İHA'nın haberine göre; kanlar, ana olarak A, B, AB ve 0 olmak üzere 4 grupta ifade ediliyor. Bu ana grupların yanı sıra ara gruplar olduğu gibi, RH olarak RH (+) Pozitif, RH (-) Negatif olarak adlandırılan kan grupları da vardır.