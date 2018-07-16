Hangi kan grubu herkese kan verebiliyor? Hangi kan grubu kimlerden kan alır? Kimlerden kan alınır, kimlere kan verilir? Hangi kan grubu herkese kan verir? Örneğin; kan uyum tablosuna göre, kan grubu AB Rh (+) POZİTİF; tüm kan gruplarından kan alırlar. AB Rh (+) POZİTİF dışında diğer gruplara ise kan veremezler.
İHA'nın haberine göre; kanlar, ana olarak A, B, AB ve 0 olmak üzere 4 grupta ifade ediliyor. Bu ana grupların yanı sıra ara gruplar olduğu gibi, RH olarak RH (+) Pozitif, RH (-) Negatif olarak adlandırılan kan grupları da vardır.
Peki hangi kan grubu kimden ve kimlerden kan alır? Kan grubunuz bütün kan gruplarına uyar mı? Kimlerden kan alınır, kimlere kan verilir? Hangi kan grubu herkese kan verir? İşte kan alma ve kan vermeyle ilgili olarak, merak edilenler...
Hangi kan grubu hangisinden kan alabilir?
AB Rh+ Tüm kan gruplarından
AB Rh- Tüm Rh- kan gruplarından
A Rh+ O Rh- O Rh+ A Rh- A Rh+
A Rh- O Rh- A Rh-
B Rh+ O Rh- O Rh+ B Rh- B Rh+
B Rh- O Rh- B Rh-
O Rh+ O Rh- O Rh+
O Rh- O Rh-
Hangi kan grubu hangisine kan verebilir?
AB Rh+ AB Rh+
AB Rh- AB Rh- AB Rh+
A Rh+ A Rh+ AB Rh+
A Rh- A Rh+ A Rh- AB Rh+ AB Rh-
B Rh+ B Rh+ AB Rh+
B Rh- B Rh+ B Rh- AB Rh+ AB Rh-
O Rh+ Tüm Rh+ kan gruplarına
O Rh- Tüm kan gruplarına
Kimler kan verebilir?
Kan üretilemeyen bir dokudur ve tek kaynağı sağlıklı bağışçılardır. 18 ve 65 yaş arası olan sağlıklı bulaşıcı hastalığı veya riski olmayan 50 kg üzerinde kişiler kan bağışlayabilirler.
Hemoglobin düzeyi, erkeklerde en az 13,5 g/dl en çok 18,0 g/dl ve kadınlarda en az 12,5 g/dl en çok 16,5 g/dl olmalıdır. Ancak bağışçıların sağlık sorgulamasından ve temel bir muayeneden geçirilmesinin ardından kimlerin kan verebileceği tespit edilir.
Bağış sıklığı: Tam kan bağış sıklığı; Erkeklerde bağış aralığı 90, Kadınlarda bağış aralığı 120 günde birdir.
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