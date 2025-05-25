Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Hangi ülkenin en meşhur soyadı hangisi biliyor musunuz? İşte ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!

        Hangi ülkenin en meşhur soyadı hangisi biliyor musunuz? İşte ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!

        Dünyanın dört bir yanında kullanılan soyadlar, yalnızca bir kimlik göstergesi değil, aynı zamanda toplumların tarihsel, kültürel ve sosyal yapılarının da bir aynası. Her ülkenin en çok tercih ettiği soyadlar, o toplumun geçmişine dair önemli ipuçları taşıyor!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2025 - 08:30 Güncelleme: 25.05.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bir soyad, kimi zaman bir meslek, kimi zaman bir atadan miras kalan bir unvan ya da sadece bir coğrafyanın sesi olabilir. Peki Türkiye’den Çin’e, İngiltere’den Hindistan’a kadar hangi ülkede hangi soyad zirvede? Yanıtları derinlemesine inceledik!

        TÜRKİYE’DE EN ÇOK KULLANILAN SOYAD: YILMAZ

        Türkiye’de 1934 yılında Soyadı Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte halk, kendine soyadlar seçmeye başladı. Güçlü, cesur ve direngen anlamlar taşıyan kelimeler tercih edildi.

        Bu nedenle "Yılmaz", "Kaya", "Demir", "Şahin" gibi anlamlı soyadlar öne çıktı. İçlerinden "Yılmaz", Türkiye’nin en çok kullanılan soyadı olarak zirvede yer alıyor.

        REKLAM

        ÇİN’DE KRALLIĞIN İZİ: WANG

        1.4 milyarı aşan nüfusuyla Çin'de soyadlar da kitlesel ölçekte tekrarlanıyor. "Wang" (王) soyadı, hem köklü bir tarihi mirası yansıtıyor hem de "kral" anlamına geliyor. Çin’de yüz milyondan fazla kişi bu soyadı taşıyor. Diğer yaygın soyadlar arasında Li (李), Zhang (张) ve Liu (刘) da bulunuyor.

        ABD VE İNGİLTERE’DE MESLEK TEMELLİ SOYADLAR

        Amerika Birleşik Devletleri’nde en çok kullanılan soyad "Smith", yani demirci anlamına geliyor. Bu, İngiltere’de de geçerli. Johnson (John’un oğlu), Williams ve Brown gibi soyadlar da öne çıkıyor. Bu soyadların çoğu ya mesleklere ya da ata adlarına dayanıyor.

        JAPONYA’DA KÖKENLERİN SOYADDAKİ İZİ: SATO

        Japonya'da kullanılan soyadlar genellikle coğrafi konumlara ve doğaya bağlı anlamlar taşır. En yaygın soyad "Sato" olup, “yardımcı asker” anlamına gelen karakterlerden oluşur. Japonya'da 100’den fazla farklı soyad milyonlarca kişi tarafından taşınıyor. Diğer yaygın soyadlar arasında Suzuki, Takahashi ve Tanaka bulunur.

        HİNDİSTAN’DA KAST SİSTEMİNİN YANSIMASI

        Hindistan’da soyadlar yalnızca bir aile ismi değil, kişinin toplumsal sınıfını da gösterebilir. En yaygın soyadlardan biri olan "Patel", tarım kökenli bir geçmişe işaret eder. Aynı şekilde Sharma, Singh, Kumar gibi soyadlar da kast sistemine ve bölgesel ayrımlara göre yaygınlaşmıştır.

        AVRUPA’DA EN YAYGIN SOYADLAR

        Almanya’da "Müller" (değirmenci) en çok kullanılan soyaddır. Fransa’da ise "Martin" öne çıkar. İspanya’da "García" neredeyse her bölgede rastlanan soyadlardan biridir. Bu ülkelerde soyadlar genellikle ya dini figürlerden ya da mesleklerden türetilmiştir.

        RUSYA’DA ATA ADLARI ÖN PLANDA

        Rusya’da en yaygın soyad "Ivanov" olup, “Ivan’ın oğlu” anlamına gelir. Slav kültüründe soyadların çoğu ata adlarından türetilir. Dolayısıyla Petrova, Dmitriev gibi soyadlar da sıkça karşımıza çıkar.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski eşini öldürüp, kendini ağır yaralı
        Eski eşini öldürüp, kendini ağır yaralı
        Bıçaklı sürücüye yangın tüpü sıktı
        Bıçaklı sürücüye yangın tüpü sıktı
        Alkollü şüpheliler polise saldırdı: 2 yaralı, 3 gözaltı
        Alkollü şüpheliler polise saldırdı: 2 yaralı, 3 gözaltı
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        G.Saray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        G.Saray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Rusya Kiev'e balistik füzeyle saldırdı
        Rusya Kiev'e balistik füzeyle saldırdı
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        Denize düşen çocuk kurtarıldı
        Denize düşen çocuk kurtarıldı
        Trump'tan savunma bütçesi hedefi: 1 trilyon dolar
        Trump'tan savunma bütçesi hedefi: 1 trilyon dolar
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        TUSAŞ 2034'e kadar 500 KAAN üretecek
        TUSAŞ 2034'e kadar 500 KAAN üretecek
        Fransa'da elektrik kesintileri: Cannes festivali yarıda kaldı
        Fransa'da elektrik kesintileri: Cannes festivali yarıda kaldı
        Muşspor 2. Lig'e yükseldi!
        Muşspor 2. Lig'e yükseldi!
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Arda Turan'dan Eyüpspor'a veda!
        Arda Turan'dan Eyüpspor'a veda!
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz