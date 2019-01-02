Konut, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerinde geçen yılın son iki ayında uygulanmaya başlanan vergi indirimleri üç ay süreyle uzatıldı. Değişikliklere göre konut satışlarında KDV oranı 31 Mart 2019'a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak. Tapu harçlarındaki yüzde 4'ten 3'e indirim de aynı tarihe kadar devam edecek. Karara göre mobilya sektöründeki KDV oranı yüzde 18 yerine, yüzde 8 olacak. Beyaz eşyada uygulanan ÖTV oranı da sıfır olarak devam edecek. 1,600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV'sinde gerçekleştirilen 15'er puanlık indirim de üç ay daha devam edecek. Ticari araçlardaki yüzde 18 yerine yüzde 1 KDV uygulaması da üç ay daha sürecek.

MOTOSİKLETTE ÖTV SIFIRLANDI

Bir diğer kararla motor silindir hacmi 250 cc'yi geçmeyen motosikletler ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli

taşıtlardan alınan ÖTV de sıfırlandı.

MTV ARTIŞ ORANI YÜZDE 15.9'YA YENİDEN DEĞERLEME ORANININ ALTINDA

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin artış oranı 2019 yılı için yüzde 15.9 olarak belirlendi. Böylece MTV artışı yeniden değerleme oranının altında tutuldu. 2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 23.73'tü.

ALKOLLÜ İÇKİLERİN ÖTV'Sİ YÜZDE 13.48 ARTTI, TÜTÜNDE VERGİ SIFIRLANDI

Alkollü içkilerden alınan özel tüketim vergisi tutarları belirlendi. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre vergi yüzde 13.48 oranında arttı. Yabancı sigara üretiminde kullanılan yabancı tütün ithalatında alınan ton başına 150 dolar vergi ise sıfırlandı.

PASAPORT HARCI YÜZDE 23.73 ARTTI



Bu yıl ilgili kanunda ‘değerli kağıt’ olarak belirlenen noter kağıtları 13.50 lira ile 27 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 133.50 lira olacak.

Kimlik kartları 22.50 lira, aile cüzdanları 121 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 166 lira, motorlu araç tescil belgesi 148.50 lira, iş makinesi tescil belgesi 124 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 8 lira, Mavi Kart ise 12.50 liradan satılacak.

Değerli Kağıt bedelleri şöyle:

Değerli Kağıdın Cinsi 2019 (TL) Noter kağıtları Noter kağıdı 13,50 Beyanname 13,50 Protesto, vekaletname, re’sen senet 27 Pasaportlar 133,50 İkamet izni 89 Doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 22,50 Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 45 Aile cüzdanları 121 Sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 166 Motorlu araç tescil belgesi 148,50 İş makinesi tescil belgesi 124 Banka çekleri (her bir çek yaprağı) 8 Mavi Kart 12,50 Yabancı çalışma izni belgesi 89 Çalışma izni muafiyeti belgesi 89

CEP 'TE ÖİV 65 TL'YE ÇIKTI

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde 2019 yılı için alınması gereken maktu özel iletişim vergisi (ÖİV) tutarı 65 lira olarak belirlendi. 2018'de bu rakam 53 TL'ydi.



E-GAZETEYE YÜZDE 18 VERGİ

Yeni yılda KDV, elektronik kitap, gazete ve dergiler için yüzde 18 olarak uygulanmaya başlayacak.

İNTERNETTE SINIRSIZ DÖNEM

İnternet kullanıcıları için yeni bir dönem başladı. Kullanıcıların belirli bir kotayı aşması durumunda internet hızının yavaşlamasına neden olan Adil Kullanım Noktası (AKN) uygulaması sona erdi.

POŞETLERE ÜCRET

Plastik alışveriş poşetleri en az 25 kuruştan satılmaya başlandı. Plastik poşetleri ücretsiz veren satış noktalarına, kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası kesilecek.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDE GEÇİŞ YÜZDE 43.2 ZAMLANDI

Karayolları Genel Müdürlüğü'nce işletilen köprü ve otoyollardan geçiş ücretlerine yılbaşında zam yapılmadı. Ancak İşletmesi özel şirkette olan Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu geçiş ücretleri artırıldı. Osmangazi Köprüsü'nde geçen yıl 71.75 TL olan otomobil geçiş ücreti, 103.05 TL'ye çıktı. Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyol geçiş ücretleri de zamlandı. Daha önce 5.5 TL olan Altınova- Orhangazi arası 11.5 TL, 7.40 TL olan Gemlik- Bursa arası 15.65 TL´ye yükseltildi.

DOĞALGAZ VE ELEKTRİĞE İNDİRİM

Doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki yüzde 10 indirim yeni yılda yürürlüğe girdi.

İSTANBUL'DA SU FATURASINDA İNDİRİM

İstanbul'da tüm aboneler için su faturaları bu aydan itibaren yüzde 15 indirimli olacak.



İMAR BARIŞI UZATILDI

İmar Barışı'na başvurular 15 Haziran, ödeme süresi ise 30 Haziran 2019'a uzatıldı.

KOBİ'LERİN ALACAKLARI GARANTİ ALTINA ALINIYOR

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için oluşturulan "Devlet Destekli Alacak Sigortası" 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığının oluşturacağı yeni sigorta modelinde KOBİ'lerin alacakları garanti altına alınacak, Bakanlıkça milli bir sistem olan Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu kurulacak. Bu sigortayla KOBİ'lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı havuz tarafından karşılanacak.

İŞ KAZASI OLMAYAN İŞVERENE PRİM TEŞVİKİ

Üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen, 10'dan fazla çalışanı olan ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ödenmekte olan işsizlik sigorta prim oranının (yüzde 2'den yüzde 1'e) yüzde 50 azaltılmasıyla ilgili destek 1 Ocak 2019 itibarıyla uygulamaya konuldu.

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