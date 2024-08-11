Fotoğraftaki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor! Siz bu fotoğraflardaki yanlışlıkları bulabilir misiniz?
Gözlem yeteneğinizi sınayın! Fotoğraflarda gizlenmiş hataları bulmak, keskin bir gözlem yeteneği gerektirir. Siz de dikkatli bakarak bu görsellerdeki incelikli hataları keşfedebilir misiniz?
Görsel bulmacalara hazır mısınız? Fotoğraflardaki yanlışlıkları fark etmek, her ayrıntıyı gözden kaçırmayan bir dikkat ister. Fotoğrafları dikkatlice inceleyerek hataları bulabilir misiniz? Bu eğlenceli zorluk, görsel algınızı test ediyor!
1. Hırsız kim?
Cevap:
2. Hangi kimlik sahte?
Cevap: Kimliklerde beyaz arka plan zorunluluğu bulunur. Ortadaki bu sebeple sahte.
3. Kim aldatıyor?
Cevap: Gelin aldatıyor. Birine gizlice not iletmeye çalışıyor.
4. Hangisinde uzaylı yaşıyor?
Cevap: Soldaki banyoda bir uzaylıya ait 3 parmaklı bir eldiven var.
5. Bu görseldeki yanlışlık nerede?
Cevap: Sayı ters duruyor.
6. Hatayı bulabilir misiniz?
Cevap: Gökyüzünde ay olması gerekirken Mars gözüküyor.
7. Buradaki yanlışlık nerede?
Cevap: Pota eksik.
8. Hatayı bulabilir misiniz?
Cevap: Ayda oksijen yoktur. Bu sebeple oksijen olmadan ateş yakılması da mümkün değildir.
9. Kim tehlikede?