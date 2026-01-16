Hans Zimmer, Harry Potter dizisinin müziklerini besteleyecek

Besteci Hans Zimmer ve müzik şirketi Bleeding Fingers Music, HBO’nun hazırlık aşamasındaki Harry Potter dizisinin müziklerini yapacak.

Variety’de yer alan habere göre Hans Zimmer ile Bleeding Fingers Music bestecileri Kara Talve ve Anže Rozman, projeye ilişkin yaptıkları açıklamada, “Harry Potter’ın müzikal mirası, her yerde besteciler için bir referans noktasıdır. Bu denli büyük bir projede böylesine önemli bir ekibin parçası olmaktan onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Dominic McLaughlin (Harry Potter)

2027’de izleyiciyle buluşması planlanan dizi, yazar J.K. Rowling’in kaleme aldığı Harry Potter ve Felsefe Taşı, Sırlar Odası, Azkaban Tutsağı, Ateş Kadehi, Zümrüdüanka Yoldaşlığı, Melez Prens ve Ölüm Yadigârları kitaplarından uyarlanacak. Seride her kitap bir sezon olarak ekrana taşınacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda, Harry Potter’ı Dominic McLaughlin, Hermione Granger’ı Arabella Stanton ve Ron Weasley’i Alastair Stout canlandıracak.

Arabella Stanton (Hermione Granger)

Albus Dumbledore karakterine ise John Lithgow, Severus Snape’e Paapa Essiedu, Profesör McGonagall’a ise Janet McTeer hayat verecek.

Öte yandan serinin sinema filmlerinin müzikleri daha önce John Williams (Felsefe Taşı, Sırlar Odası, Azkaban Tutsağı), Patrick Doyle (Ateş Kadehi), Nicholas Hooper (Zümrüdüanka Yoldaşlığı, Melez Prens) ve Alexandre Desplat (Ölüm Yadigârları) tarafından bestelenmişti.