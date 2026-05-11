Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Hansi Flick Barcelona'ya minnettar!

        Hansi Flick Barcelona'ya minnettar!

        İspanya ekibi Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick, kulüpte gördüğü destekten dolayı minnettar olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 11:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hansi Flick Barcelona'ya minnettar!

        Barcelona'nın Real Madrid'i 2-0 yenerek LaLiga'da bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ettiği "El Clasico" sonrası açıklamada bulunan Flick, "Bunu size anlatmak istiyorum çünkü normal bir durum olmadığını düşünüyorum. Bu sabah annem aradı ve babamın vefat ettiğini söyledi. Bunu saklamalı mıyım yoksa takımımla paylaşmalı mıyım diye düşündüm. Daha sonra 'Bu bilgiyi oyuncularıma da vermek istiyorum.' dedim. Öğrendiklerinde oyuncularımın verdiği reaksiyon inanılmazdı. Bu anı asla unutmayacağım. Oyuncularım, ekibim ve kulüple gurur duyuyorum, gerçekten çok mutluyum. Benim için burası gerçekten bir aile gibi." ifadelerini kullandı.

        Kendisini doğru zamanda doğru yerde hissettiğini kaydeden Flick, "Bu harika kulüp için çalışmaktan ve Barselona'da yaşamaktan dolayı çok minnettarım. İnsanlar bana ve ekibime karşı gerçekten çok nazik. En çok takdir ettiğim şey de bu. Bu harika bir şey. Hepimiz devam etmek ve bu kulüp için daha fazlasını verip bir üst seviyeye ulaşmak istiyoruz. Barselona'da herkesin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğinin farkındayım. Gelecek sezon tekrar deneyeceğiz ve umarım başarabiliriz." diye konuştu.

        Flick, "El Clasico"dan saatler önce babasının vefat haberini almasına karşın takımının başında maça çıkmıştı. Real Madrid'i Marcus Rashford ve Ferran Torres'in golleriyle 2-0 yenerek üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşayan Barcelona'da futbolcular, gollerden sonra yedek kulübesine giderek Flick'e sarılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz Habertürk'te

        Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Habertürk'e konuk oldu. Yılmaz burada Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Trafikteki kural ihlallerinde dikkat çeken düşüş
        Trafikteki kural ihlallerinde dikkat çeken düşüş
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda
        Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Tüketen mi kurtaran mı?
        Tüketen mi kurtaran mı?