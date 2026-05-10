HANTAVİRÜS BULAŞICI MI? Hantavirüs insandan insana bulaşır mı? Hantavirüs belirtileri nelerdir?
Hantavirüs kaynaklı vakalar bu kez İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda alarm durumuna yol açtı. Hollanda bayraklı MV Hondius isimli yolcu gemisinde tespit edilen vakalar sonrası, gemi Tenerife Limanı'na yanaşmasının ardından karantinaya alındı. Yetkililer, yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için hızlıca harekete geçerken, yaşanan gelişmeler "Hantavirüs nedir, belirtileri nelerdir?" sorularını yeniden gündeme taşıdı. Detaylar haberimizde.
Dünya çapında önemli sağlık riskleri oluşturabilen Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenler yoluyla bulaşan viral bir enfeksiyon olarak bilinir. Halk arasında “farelerden geçen hastalık” şeklinde anılsa da, virüsün bulaşma mekanizması ve insan vücudunda oluşturduğu etkiler sanılandan çok daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Peki Hantavirüs insandan insana bulaşır mı? Hantavirüs belirtileri nelerdir? Ayrıntılar haberimizde.
HANTAVİRÜS NEDİR?
Hantavirüs enfeksiyonu, kemirgenler (özellikle fareler ve sıçanlar) aracılığıyla bulaşabilen viral bir hastalıktır. İnsanlara genellikle enfekte hayvanların idrarı, dışkısı veya tükürüğü ile kirlenmiş tozların solunması ya da bu yüzeylerle temas edilmesi yoluyla geçer.
Bu virüs, insandan insana yayılma özelliği olmayan türleriyle daha çok böbrek yetmezliği veya akciğerleri etkileyen ciddi tablolar oluşturabilir. En bilinen formları arasında Hantavirüs Pulmoner Sendromu (HPS) ve Hemorajik Ateşli Böbrek Sendromu (HFRS) yer alır.
Kısaca Hantavirüs; doğrudan hayvanlardan bulaşan, nadir görülen ancak ağır seyredebilen bir viral enfeksiyondur.
HANTAVİRÜS NASIL BULAŞIR?
Hantavirüs enfeksiyonu genellikle insanlara doğrudan değil, kemirgenler aracılığıyla dolaylı yoldan bulaşır. En yaygın bulaş yolları şunlardır:
Solunum yoluyla: Enfekte fare veya sıçanların idrar, dışkı ya da tükürüğü kuruyup toz haline geldiğinde, bu partiküllerin solunması en sık bulaş yoludur.
Temas yoluyla: Virüsle kirlenmiş yüzeylere (yiyecek, eşya, zemin) dokunup ardından ağız, burun veya gözlere temas edilmesiyle bulaşabilir.
Isırık yoluyla: Nadir de olsa enfekte kemirgenlerin ısırmasıyla geçebilir.
Kontamine gıda: Virüsle temas etmiş yiyecek veya içeceklerin tüketilmesi de risk oluşturabilir.
Önemli bir nokta: Hantavirüs çoğu türünde insandan insana bulaşma oldukça nadirdir. Bu yüzden esas risk kaynağı çevredeki kemirgenlerle temas ve onların bulunduğu ortamlardır.
HANTAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?
Hantavirüs belirtileri, genellikle enfeksiyondan birkaç gün ila birkaç hafta sonra ortaya çıkıyor ve başlangıçta grip benzeri şikâyetlerle kendini gösteriyor. Hastalığın erken döneminde yüksek ateş, şiddetli kas ağrıları, halsizlik, baş ağrısı, üşüme, bulantı ve kusma gibi belirtiler görülebiliyor.
İlerleyen vakalarda ise tablo ağırlaşabiliyor. Nefes darlığı, öksürük, akciğerlerde sıvı birikimi, tansiyon düşüklüğü ve böbrek fonksiyonlarında bozulma gibi ciddi sağlık sorunları gelişebiliyor. Bazı durumlarda hastalık, solunum yetmezliği ya da şok tablosuna kadar ilerleyebiliyor.
Uzmanlar, özellikle kemirgen teması riski bulunan ortamlarda bu tür belirtilerin dikkatle takip edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.