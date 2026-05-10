HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs enfeksiyonu, kemirgenler (özellikle fareler ve sıçanlar) aracılığıyla bulaşabilen viral bir hastalıktır. İnsanlara genellikle enfekte hayvanların idrarı, dışkısı veya tükürüğü ile kirlenmiş tozların solunması ya da bu yüzeylerle temas edilmesi yoluyla geçer.

Bu virüs, insandan insana yayılma özelliği olmayan türleriyle daha çok böbrek yetmezliği veya akciğerleri etkileyen ciddi tablolar oluşturabilir. En bilinen formları arasında Hantavirüs Pulmoner Sendromu (HPS) ve Hemorajik Ateşli Böbrek Sendromu (HFRS) yer alır.

Kısaca Hantavirüs; doğrudan hayvanlardan bulaşan, nadir görülen ancak ağır seyredebilen bir viral enfeksiyondur.