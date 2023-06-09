Harcamalarda en yüksek pay gıda, en düşük pay eğitimin

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TÜİK 2022 yılına ilişkin hanehalkı tüketim araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Buna göre 2022'de Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 22.8 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları alırken, ikinci sırayı yüzde 22.4 ile konut ve kira harcamaları, üçüncü sırayı ise yüzde 21.3 ile ulaştırma harcamaları aldı.

Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama türleri ise yüzde 1.4 ile eğitim hizmetleri, yüzde 2.2 sağlık ve yüzde 2.5 ile eğlence ve kültür harcamaları oldu.

Hanelerin tüketim harcamalarını karşılaştırılabilir hale getirmek amacıyla hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak elde edilen eşdeğer fert başına tüketim harcaması kullanılmaktadır. Aylık ortalama tüketim harcaması hanehalkı başına 12 bin 159 TL ve eşdeğer fert başına 6 bin 259 TL olarak tahmin edildi.

Harcama türlerine göre hanehalkı tüketim harcamasının dağılımı (%), 2022:



DÜŞÜK GELİRLİLER GIDAYA, YÜKSEK GELİRLİLERİN 2 KATI PAY AYIRDI

Gelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla tüketim harcamalarının 2022 yılındaki dağılımına bakıldığında; en düşük gelir grubu olan birinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 35.8, konut ve kira harcamalarına yüzde 29.3, ulaştırma harcamalarına yüzde 8,3 ve mobilya ve ev eşyası harcamalarına yüzde 5.5 pay ayırdı.





En yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları ise, ulaştırma harcamalarına yüzde 28.5, konut ve kira harcamalarına yüzde 19.3, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 16.6 ve lokanta ve otel harcamalarına yüzde 6.8 pay ayırdı. En yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları ise, ulaştırma harcamalarına yüzde 28.5, konut ve kira harcamalarına yüzde 19.3, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 16.6 ve lokanta ve otel harcamalarına yüzde 6.8 pay ayırdı.