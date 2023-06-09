Harcamalarda en yüksek pay gıda, en düşük pay eğitimin

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Harcamalarda en yüksek pay gıda, en düşük pay eğitimin

TÜİK'in yayımladığı 2022 yılına ilişkin hanehalkı tüketim harcamaları araştırmasına göre harcamalarda en yüksek payı yüzde 22.8 ile gıda ve alkolsüz içecekler alırken, en düşük payı yüzde 1.4 ile eğitim hizmetleri aldı

Harcamalarda en yüksek pay gıda, en düşük pay eğitimin
HABERTURK.COM

TÜİK 2022 yılına ilişkin hanehalkı tüketim araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Buna göre 2022'de Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 22.8 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları alırken, ikinci sırayı yüzde 22.4 ile konut ve kira harcamaları, üçüncü sırayı ise yüzde 21.3 ile ulaştırma harcamaları aldı.

Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama türleri ise yüzde 1.4 ile eğitim hizmetleri, yüzde 2.2 sağlık ve yüzde 2.5 ile eğlence ve kültür harcamaları oldu.

Hanelerin tüketim harcamalarını karşılaştırılabilir hale getirmek amacıyla hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak elde edilen eşdeğer fert başına tüketim harcaması kullanılmaktadır. Aylık ortalama tüketim harcaması hanehalkı başına 12 bin 159 TL ve eşdeğer fert başına 6 bin 259 TL olarak tahmin edildi.

Harcama türlerine göre hanehalkı tüketim harcamasının dağılımı (%), 2022:

DÜŞÜK GELİRLİLER GIDAYA, YÜKSEK GELİRLİLERİN 2 KATI PAY AYIRDI

Gelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla tüketim harcamalarının 2022 yılındaki dağılımına bakıldığında; en düşük gelir grubu olan birinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 35.8, konut ve kira harcamalarına yüzde 29.3, ulaştırma harcamalarına yüzde 8,3 ve mobilya ve ev eşyası harcamalarına yüzde 5.5 pay ayırdı.


En yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları ise, ulaştırma harcamalarına yüzde 28.5, konut ve kira harcamalarına yüzde 19.3, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 16.6 ve lokanta ve otel harcamalarına yüzde 6.8 pay ayırdı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sanayi üretimi nisanda düştü
İŞ-YAŞAM Sanayi üretimi nisanda düştü
Amerikalıların serveti ilk çeyrekte yüzde 2 arttı
İŞ-YAŞAM Amerikalıların serveti yüzde 2 arttı
İstanbul Havalimanı 1-7 Haziranda Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İŞ-YAŞAM İstanbul Havalimanı Avrupa'da yine zirvede
Yeni dönemde ekonomide ne nasıl olacak?
İŞ-YAŞAM Ekonomide yeni yol haritası ne?
Çay ihracatında yüzde 52'lik artış
İŞ-YAŞAM Çay ihracatında yüzde 52'lik artış
İşte kurun yükselişinden en çok kazanacak olan borsa şirketleri
İŞ-YAŞAM Kurdan hangi şirket kazanacak?
Son dakika haberi: Çaya yüzde 43 zam geldi! Çaykur 1 kilo çay ne kadar, kaç TL oldu?
İŞ-YAŞAM Çaya yüzde 43 zam geldi
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi mayısta 52,3 oldu
İŞ-YAŞAM İhracat İklimi'nde gerileme
ABD'nin dış ticaret açığı yüzde 23 yükseldi
İŞ-YAŞAM ABD'nin dış ticaret açığı yüzde 23 yükseldi
Migros ve KAGİDER'den Hatay'daki kadın çiftçiler için çalıştay
İŞ-YAŞAM Hatay'daki kadın çiftçiler için çalıştay

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.