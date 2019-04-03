Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli maaşı alan emeklilerin maaşları, banka hesaplarında 12 ay hareketsiz kalması yani hiç çekilmemesi durumunda bankalar bu maaşı 12 ayın sonunda Sosyal Güvenlik Kurumu'na tekrar iade eder. Bu tür maaşlar hareketsiz emekli maaşı olarak adlandırılır.

Bu uygulamadaki amaç yalnız yaşayan ve daha sonra vefat etmesine rağmen bildirilmeyen emeklinin maaşını devlet bütçesine kazandırmak.

HAREKETSİZ EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet sisteminde Sosyal Güvenlik Kurumu, 12 ay boyunca hareketsiz kalan ve bloke olan hesapların emekliler tarafından sorgulama yapabilmesi için uygulama başlattı.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra bankaların Sosyal Güvenlik Kurumu'na iade ettiği emekli maaşları ile hareketsiz olmasından dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından blokeye alınan emekli maaşları sorgulanabiliyor.

e-DEVLET ŞİFRESİ ŞARTI

İşlemin yapılması için e-Devlet şifresinin olması gereklidir. Şifresi olmayanlar en yakın PTT şubelerinden 2 TL karşılığında e-Devlet şifresi alabilirler.

Şifrenizi aldıktan sonra internette turkiye.gov.tr adresine giriş yapın. Ana sayfada bulunan “e-hizmetler bölümü”ndeki Sosyal Güvenlik Kurumu başlığı altında bulunan “Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı Sorgulama” sekmesine tıklayın. Kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıkladıktan sonra açılan pencereye e-Devlet şifresi ve TC kimlik numaranızı yazın. Bu şekilde sisteme giriş yapıldıktan sonra sorgulamanızı gerçekleştirmiş olacaksınız.

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