Harry Kane resmen Bayern Münih'te
Bayern Münih, Tottenham'ın İngiliz golcüsü Harry Kane'i kadrosuna kattı. Alman ekibi, Kane için 100 milyon + 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek
Giriş: 12.08.2023 - 11:25
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Tottenham'ın İngiliz golcüsü Harry Kane'i kadrosuna kattığı açıkladı.
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Bavyera ekibi, Harry Kane ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.
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Bayern Münih, uzun uğraşlar sonunda kadrosuna kattığı Kane için İngiliz kulübüne 100 milyon + 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.