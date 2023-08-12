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        Haberler Futbol Almanya Harry Kane resmen Bayern Münih'te - Futbol Haberleri

        Harry Kane resmen Bayern Münih'te

        Bayern Münih, Tottenham'ın İngiliz golcüsü Harry Kane'i kadrosuna kattı. Alman ekibi, Kane için 100 milyon + 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 11:25
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        Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Tottenham'ın İngiliz golcüsü Harry Kane'i kadrosuna kattığı açıkladı.

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        Bavyera ekibi, Harry Kane ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

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        Bayern Münih, uzun uğraşlar sonunda kadrosuna kattığı Kane için İngiliz kulübüne 100 milyon + 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

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        İngiltere Milli Takımı'nın da gol ayağı olan Kane, Premier League kariyerinde çıktığı 320 maçta 213 gol attı ve 50 asist yaptı.

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