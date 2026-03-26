Harry Potter'ın dizisinden ilk fragman geldi

Uzun süren oyuncu seçimi ve gizlilik içinde yürütülen prodüksiyonun ardından Harry, Ron ve Hermione yeniden Hogwarts’a dönüyor! HBO, yayınladığı ilk tanıtım fragmanıyla birlikte Harry Potter dizisinin 2026 Noel'de hayranlarıyla buluşacağını açıkladı.

Dizinin ilk sezonu, Harry Potter ve Felsefe Taşı kitabına dayanıyor. Fragmanda üç ana karakter tanıtılıyor: Harry (Dominic McLaughlin), Hermione Granger (Arabella Stanton) ve Ron Weasley (Alastair Stout). Üçlü, 11 yaşında Hogwarts’a giden trende tanışıyor.

Londra’da çarşamba günü düzenlenen bir basın etkinliğinde ilk kez gösterilen yaklaşık iki dakikalık fragman; Harry’nin yarı dev Hagrid (Nick Frost) ile ilk karşılaşması, Seçmen Şapka sahnesi ve Gryffindor arayıcısı olarak ilk Quidditch maçına çıkması gibi hem kitaptan hem de Harry Potter ve Felsefe Taşı filminden tanıdık anlara göz kırpıyor.

SEVERUS SNAPE TARTIŞMA YARATTI

Harry, Hermione ve Ron karakterlerini canlandıran genç oyuncular, 9–11 yaş aralığındaki İngiliz çocuklar arasından yapılan geniş kapsamlı açık seçmeler sonucunda belirlendi.

Orijinal film serisinin yıldızı Daniel Radcliffe ise yeni Harry rolünü üstlenen Dominic McLaughlin hakkında, “Eminim Dominic benden daha iyi olacak. Ben rolü oynarken öğreniyordum” dedi.

Yetişkin oyuncu kadrosunda Albus Dumbledore rolünde John Lithgow, Minerva McGonagall rolünde Janet McTeer ve Severus Snape rolünde Paapa Essiedu yer alıyor.

Snape karakterine hayat veren Essiedu, rolü nedeniyle ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Oyuncu, bu tepkileri performansı için motivasyona dönüştürdüğünü belirterek, “Sadece işimi yaptığım için kimse böyle şeyler yaşamamalı” ifadelerini kullandı.

Dizinin yürütücülüğünü Francesca Gardiner üstlenirken, bazı bölümlerin yönetmen koltuğunda Mark Mylod oturuyor. Çekimler, geçtiğimiz temmuz ayından bu yana İngiltere’deki Leavesden Stüdyoları’nda gizlilik içinde sürdürülüyor.

Fragmana göre dizi, 2027 olarak planlanan tarihten daha erken bir zamanda, 2026 Noel’inde HBO Max’te izleyiciyle buluşacak. Bu tarih, ilk Harry Potter kitabının yayımlanmasının üzerinden yaklaşık 30 yıl sonrasına denk geliyor.

Görseller DHA ve AP'den servis edilmiştir.