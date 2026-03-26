        Harry Potter'ın dizisinden ilk fragman geldi

        Harry Potter'ın dizisinden ilk fragman geldi

        J. K. Rowling'in kitabından uyarlanan ve 2001'de sinemaya aktarılan Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın dizi versiyonundan ilk fragman yayınlandı

        Giriş: 26.03.2026 - 09:47 Güncelleme:
        Harry Potter'ın dizisinden ilk fragman

        Uzun süren oyuncu seçimi ve gizlilik içinde yürütülen prodüksiyonun ardından Harry, Ron ve Hermione yeniden Hogwarts’a dönüyor! HBO, yayınladığı ilk tanıtım fragmanıyla birlikte Harry Potter dizisinin 2026 Noel'de hayranlarıyla buluşacağını açıkladı.

        Dizinin ilk sezonu, Harry Potter ve Felsefe Taşı kitabına dayanıyor. Fragmanda üç ana karakter tanıtılıyor: Harry (Dominic McLaughlin), Hermione Granger (Arabella Stanton) ve Ron Weasley (Alastair Stout). Üçlü, 11 yaşında Hogwarts’a giden trende tanışıyor.

        Londra’da çarşamba günü düzenlenen bir basın etkinliğinde ilk kez gösterilen yaklaşık iki dakikalık fragman; Harry’nin yarı dev Hagrid (Nick Frost) ile ilk karşılaşması, Seçmen Şapka sahnesi ve Gryffindor arayıcısı olarak ilk Quidditch maçına çıkması gibi hem kitaptan hem de Harry Potter ve Felsefe Taşı filminden tanıdık anlara göz kırpıyor.

        SEVERUS SNAPE TARTIŞMA YARATTI

        Harry, Hermione ve Ron karakterlerini canlandıran genç oyuncular, 9–11 yaş aralığındaki İngiliz çocuklar arasından yapılan geniş kapsamlı açık seçmeler sonucunda belirlendi.

        Orijinal film serisinin yıldızı Daniel Radcliffe ise yeni Harry rolünü üstlenen Dominic McLaughlin hakkında, “Eminim Dominic benden daha iyi olacak. Ben rolü oynarken öğreniyordum” dedi.

        Yetişkin oyuncu kadrosunda Albus Dumbledore rolünde John Lithgow, Minerva McGonagall rolünde Janet McTeer ve Severus Snape rolünde Paapa Essiedu yer alıyor.

        John Lithgow

        Snape karakterine hayat veren Essiedu, rolü nedeniyle ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Oyuncu, bu tepkileri performansı için motivasyona dönüştürdüğünü belirterek, “Sadece işimi yaptığım için kimse böyle şeyler yaşamamalı” ifadelerini kullandı.

        Paapa Essiedu

        Dizinin yürütücülüğünü Francesca Gardiner üstlenirken, bazı bölümlerin yönetmen koltuğunda Mark Mylod oturuyor. Çekimler, geçtiğimiz temmuz ayından bu yana İngiltere’deki Leavesden Stüdyoları’nda gizlilik içinde sürdürülüyor.

        Fragmana göre dizi, 2027 olarak planlanan tarihten daha erken bir zamanda, 2026 Noel’inde HBO Max’te izleyiciyle buluşacak. Bu tarih, ilk Harry Potter kitabının yayımlanmasının üzerinden yaklaşık 30 yıl sonrasına denk geliyor.

        Görseller DHA ve AP'den servis edilmiştir.

        Bestemsu Özdemir: Bir anda çocuk manyağı oldum

        BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu Bestemsu Özdemir oldu. Ocak ayında ilk bebeğini kucağına alan oyuncu, annelik serüvenini anlattı.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Dünyanın enerji güvenlik ağı çöküyor"
        WSJ: ABD iki İranlı ismi hedef listesinden çıkardı
        "Trump savaşa hızlıca son vermek istiyor"
        ABD basını: Trump, Netanyahu'nun teklifini reddetti
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        'Evlilik' sinyali
        İyiden iyiye koptu
        "15-18 yaş çocuklara indirim uygulanmamalı"
        Tüp bebek tedavisinde SGK desteği
        Spor yapmadan kalıcı zayıflamak mümkün mü?
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Sosyal medyada tarihi karar
        Sağanak yağmur uyarısı! 5 bölge için alarm
        Osimhen'e Drogba modeli!
        "Keşke böyle olmasaydı"
        Dybala için Türkiye iddiası!
        Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank!
