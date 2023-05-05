FİLM VE KİTAPTAN SONRA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

22 Temmuz 1939'da Potter, silahlı bir çatışmaya girdi ve vurularak öldürüldü. Potter'ın naaşı ise Ramla'da İngiliz Askeri Mezarlığında yer alıyor. JK Rowling'in kitabı ve sevilen filmi Harry Potter yayınlanmadan önce sıradan bir askerin mezarı olan bu yer, günümüzde turistik bir cazibe merkezi haline geldi.