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Harry Potter'ın gerçek dünyada yaşadığını biliyor muydunuz?

JK Rowling'in yarattığı Harry Potter serisinin ana kahramanı aslında gerçekte yaşadı. İngiltere Worcestershire Alayı'na göre Potter 1920 yılında Kidderminster'da doğan sekiz kardeşten birisiydi. İşte, gerçek hayattaki Harry Potter...

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  • Harry Potter'ın gerçek dünyada yaşadığını biliyor muydunuz?

    GERÇEK HARRY POTTER BİR ASKERDİ

    1920 yılında Kidderminster'da doğan Harry Potter, 14 yaşında okulu bırakmış ve 16 yaşında İngiliz Ordusu'na katılmadan önce bir halı fabrikasında çalıştı. Orduya katılmak için henüz çok genç olan Potter, yaşı hakkında yalan söylemiş ve 1938'de askeri şoför olmuş.
  • Harry Potter'ın gerçek dünyada yaşadığını biliyor muydunuz?

    1938 yılının Eylül ayında Harry Potter ve taburu, Arap İsyanı tarafından kuşatılan Filistin'e gönderildi (o zamanlar İngilizlere aitti). Potter limana indikten sonra İsrail'i geçerek Tel Aviv ve Kudüs'e ulaştı. 
  • Harry Potter'ın gerçek dünyada yaşadığını biliyor muydunuz?

    FİLM VE KİTAPTAN SONRA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

    22 Temmuz 1939'da Potter, silahlı bir çatışmaya girdi ve vurularak öldürüldü. Potter'ın naaşı ise Ramla'da İngiliz Askeri Mezarlığında yer alıyor. JK Rowling'in kitabı ve sevilen filmi Harry Potter yayınlanmadan önce sıradan bir askerin mezarı olan bu yer, günümüzde turistik bir cazibe merkezi haline geldi.
  • Harry Potter'ın gerçek dünyada yaşadığını biliyor muydunuz?

    Turistler mezarın yanında fotoğraf çektirirken, yerel turizm kurulu mezarı resmi olarak İsrail turizm bölgesi listesine aldı.  

    Kaynak: Daily Mail, Israel21c.org

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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