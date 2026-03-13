'Harry Potter' yıldızı Warwick Davis'e Prens William'dan onur nişanı

Prens William, 'Harry Potter' ve 'Star Wars' filmlerindeki rolleriyle tanınan İngiliz oyuncu Warwick Davis'i Britanya İmparatorluğu Nişanı ile onurlandırdı. Windsor Kalesi'nde düzenlenen törende, Prens William, nadir görülen bir cücelik türü hastalığına sahip olarak doğan Davis ile göz hizasına kadar eğildi.

William'ın eğilerek ve sonrasında çömelerek kendisiyle konuşmasını takdir ettiğini söyleyen Davis, "Bana yukarıdan bakmak yerine, benim seviyeme inmesi çok hoştu" dedi.

Galler Prensi'nin kendisine bu nişandan daha önce alıp almadığını sorduğunu ve kendisinin de "Hayır" yanıtı verdiğini söyleyen oyuncu, William'ın, "Gerçekten şaşırdım, zaten bir tane aldığınızı sanıyordum. Yıllar önce almış olmalıydınız" dediğini aktardı.

56 yaşındaki oyuncu, tiyatro ve hayır işlerine yaptığı katkılardan dolayı ödüllendirildi. 2024'te hayatını kaybeden eşi Samantha Davis ile birlikte 2012 yılında cücelik sorunu yaşayan insanlara destek sunan 'Little People UK' adlı vakfı kurmuştu.

Davis, aralık ayında Kral Charles'ın Yeni Yıl Onur Listesi'nde adının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu, geçmişte yaptığım şeylerin, tiyatroya veya eğlenceye katkılarımın, yaptığım hayır işlerinin sessiz bir şekilde takdir edilmesi demek. Yaptıklarımın hiçbirini ödül almak için yapmadım. Sadece yapmaktan zevk aldığım için yapıyorum" demişti.

Davis, 11 yaşındayken 'Yıldız Savaşları: Bölüm VI - Jedi'ın Dönüşü' filminde Wicket karakterini canlandırdı ve bu rolü iki televizyon filminde de tekrarladı. George Lucas ile 'Willow' filminde çalışan Davis, 'Yıldız Savaşları: Bölüm I - Gizli Tehlike', 'Star Wars: Güç Uyanıyor', 'Star Wars: Son Jedi', 'Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi' ve 'Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi' filminde rol aldı. Davis'in diğer rolleri arasında 'Leprechaun' korku serisinde Lubdan ve 'Harry Potter' filmlerinde Profesör Filius Flitwick yer alıyor.