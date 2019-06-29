Ayşegül Aldinç, Mor ve Ötesi konserine konuk oldu.

Dillerden düşmeyen şarkısı Kara Sevda’yı seslendiren sanatçı, hem sesi hem de güzelliğiyle izleyicileri etkileyerek büyük alkış aldı.

Konser sonrası sosyal medya hesabından geceyle ilgili paylaşım yapan Aldinç "Bu gece DasDas’ta çok sevdiğim Mor ve Ötesi konserine sahnede onların eşliğiyle tanık olmak ne güzel bir duyguydu anlatamam. Canım Süpermen Harun Tekin’in doğum günüydü üstüne üstlük. Niye Süpermen? Sahnede devleşiyor; özel hayatında, gözlükleriyle Clark Kent gibi. Bayıldığım Cambaz şarkılarının klibini seyrederken bu şekilde düşünmüştüm. Komşum olduğu için çok sık karşılaşıyoruz. Her halimizi biliyoruz. DasDas şahane bu arada. Sanat kanadındaki ortaklar Mert Fırat ve Didem Balçın’ı kutluyorum Harun’u da tabii" yorumunu paylaştı.