Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın 1-1 berabere kaldığı derbi maça Hasan Ali Kaldırım damga vurdu! Sakatlığı nedeniyle son anda kadroya alınan Hasan Ali Kaldırım, 4 şut ve 1 asist ile maçı tamamladı. Öte yandan Hasan Ali şu an Fenerbahçe’nin en fazla asist yapan oyuncusu konumunda!
1
1|23
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı... Son zamanların eleştirilen ismi Hasan Ali Kaldırım mücadele damga vurdu.
2
2|23
Hasan Ali Kaldırım, beraberlik golünde Ayew'e asist yaparken; 2 güzel şutunda Karius gole izin vermedi ve bir topu da direkten döndü. 5 orta yapıp %88 pas başarı oranı yakalayan Hasan Ali, sahanın en iyilerinden biri oldu. Öte yandan bu sezon resmi maçlarda Fenerbahçe formasıyla en fazla asist yapan oyuncu (3) Hasan Ali Kaldırım... 28 yaşındaki oyuncunun bu performansı Twitter'ı da salladı. İşte yapılan yorumlar:
3
3|23
- Hasan Ali bugün müthiş çabasının karşılığını asisti yaparak aldı.. Sahanın en iyilerinden bugün.
4
4|23
- Hasansio modunu açtı.
5
5|23
6
6|23
- Hasan Ali’ye geçen hafta Alex’in sol ayağı mı nakledildi noldu?
7
7|23
- Hasan Ali’nin gücünü kim 109 yaptı?
8
8|23
- Özverin için teşekkürler Hasan Ali Yıldırım. Bizi mest ettin!
9
9|23
10
10|23
- Hasan Ali Kaldırım müthiş oynadı, isyan etti. Ben, Hasan Ali Kaldırım'ın yerinde olsam bu maçtan sonra kendimle gurur duyardım.
11
11|23
- Hasan Ali hayatının maçını oynadı.
12
12|23
- Taraftar seni onlarca maçta yuhaladı ama asla taraftara karşı tavır almadın, yeri geldi sakat sakat, yeri geldi yüzünde bandajlarla oynadın ve bugün de takımın en çok isabetli şut atan oyuncusu olup bir de asist yaptın. Sana yaptığım tüm eleştiriler için özür dilerim Hasan Ali.
13
13|23
- Kaderimizde Hasan Ali’nin maçın yıldızı olduğunu görmekte varmış. Duygulanalım bakalım.
14
14|23
- Şimdi bağırın ulan “Hasan Ali” diye!
15
15|23
- Bu saatten sonra sen bizi kendine aşık mı edeceksin be Hasan Ali
16
16|23
17
17|23
- Sir Hasan Ali Kaldırım
18
18|23
- Fenerbahçe’nin gönülden oynayan ve direnen tek futbolcusu son yıllarda tribünlerden küfür yiyen ve hakarete uğrayan tek futbolcusu Hasan Ali Kaldırım’dı.
19
19|23
- Kalkın maçın yıldızı Hasan Ali Kaldırım'ı alkışlayın. Haydi...
20
20|23
- Kendi adıma Hasan Ali den özür diliyorum. Sen böyle oyna ayakta alkışlayalım.
21
21|23
- Hasan Ali Kaldırımı en ağır eleştirenlerden biriydim senden özür diliyorum koca yürekli reis her maç böyle oyna ciğerimizi sök.
22
22|23
- Verin bütün topları Hasan Ali'ye girin hepiniz ceza sahasına...
23
23|23
- Benzia ve Hasan Ali’nin alnından öpmek istiyorum müsadenizle
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.