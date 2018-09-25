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Hasan Ali Kaldırım, beraberlik golünde Ayew'e asist yaparken; 2 güzel şutunda Karius gole izin vermedi ve bir topu da direkten döndü. 5 orta yapıp %88 pas başarı oranı yakalayan Hasan Ali, sahanın en iyilerinden biri oldu. Öte yandan bu sezon resmi maçlarda Fenerbahçe formasıyla en fazla asist yapan oyuncu (3) Hasan Ali Kaldırım... 28 yaşındaki oyuncunun bu performansı Twitter'ı da salladı. İşte yapılan yorumlar: