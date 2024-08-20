Hasan Arat, Beşiktaş taraftarına müjdeyi verdi: "İlk onayı aldık"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, sponsorluk anlaşma töreninde açıklamalarda bulundu.

Hasan Arat, tribünlerde gerçekleştirilmesi planlanan 'Kara Duvar' projesi ile ilgili, "Kara Duvar projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan geçti ancak İçişleri Bakanlığı'nın onayını bekliyor. Biz hazırız." dedi.

STADYUM PROJESİ

Sözlerine devam eden Arat, "Bizim çalışmalarımız hukuk çerçevesinde devam ediyor. Beşiktaş, yapması gereken her şeyi yapmıştır. Bundan sonraki karar devletimizin kararıdır. Devletimizin kararına da saygılıyız. Taraftarımız bunu arzu ediyor. Avrupa'da bunun örnekleri var. Her tarafta izin veriliyor. İzin verildiğinde bizim camiamız çok mutlu olacaktır. Bu projemiz devam ediyor.'' ifadelerini kullandı.

REKLAM Stadyumda çalışmaların devam ettiğini söyleyen Arat, "Ses perdesinin tüm teknik çalışmaları devam ediyor. Açılır-kapanır bir sistem. Güvenlik konusunda ciddi bir çalışma yapıyoruz. Yangın güvenliği konusunda, havalandırma güvenliği konusunda bunları güvenliğe almadan adım atmayacağız. Bunlardan sonra gerekli kurullardan tüm belgeleri aldıktan sonra hareket edeceğiz. Firmanın verdiği testlerde bunlar olumlu sonuç gösteriyor. Ama Türkiye'de biliyorsunuz küçücük bir olayda neler yaşanıyor. İzmir'de, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde olan facialar bizi üzüyor. Bu konuda dikkatli davranıyoruz. Gerekli garantileri aldıktan sonra yola çıkacağız. Açılır-kapanır sistemi yaptık. Sadece kamu kuruluşlarından onayı bekleyeceğiz. Mimardan onay almamız gerekiyor. Kamuoyunda konuşuyorlar, bizimle konuşmayı tercih etseler daha iyi olur. Bir de işin o yanı var. Polemiğe gerek yok, burada özgürlük var, rahat olun. Koordinasyon içinde olursak bu işler hallolur." sözlerini sarf etti. SPONSORLUKLAR Hasan Arat, sponsorluklarla ilgili, "Beşiktaş'ın sponsorluk konusunda çalışmaları devam ediyor. Ortaklarımızın bize büyük bir güveni var. Bu gelişiyor. Formada yer kapasitesi sınırlı. Bunu çeşitlendirmeye çalışıyoruz." yorumunu yaptı.

Forma satışlarında artış olduğunu dile getiren Arat, ''Bu konuda Beşiktaş'ın iyi gittiğini düşünüyoruz. Yeni yönetim olarak kazandığımız kupaların farkındayız. Bu kupalar, sponsorlarımızı da memnun eden şeyler. Camiamızı memnun ediyor. Gelecek için bize umut veriyor. Forma satışlarında çok büyük bir artış var. Çift haneli artışlarla karşı karşıyayız. Bu hafta sonu yapılan forma satışları inanılmazdı. Beşiktaş, itidalli, sakin ama iyi yolda diyebiliriz.'' dedi. LUGANO MAÇI Avrupa'da oynanacak Lugano maçıyla ilgili konuşan Arat, ''Biz Avrupa hedeflerinde de bu hafta ilk imtihanımıza çıkacağız. Maçımız perşembe günü. İlkler zordur ama biz takımımıza güveniyoruz. İki ayaklı bir eleme olacak. Sakin, tecrübeli bir takımımız var. Bu geçişleri yaşamış futbolcular ve teknik heyet var. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde başarıları olan bir camiayız. Böyle bir DNA'sı var Beşiktaş'ın. Bunları daha ileriye taşımak için çalışacağız.'' sözlerini kullandı. REKLAM

TRANSFER AÇIKLAMASI Transferlerle ilgili de konuşan Hasan Arat, "Türkiye'de birçok kulübün yaşadığı bir sıkıntı, bizde biraz daha fazla. Çok fazla kontratlı bir oyuncu. Sayı düştüğü için o oyuncular gitmeden yeni oyuncu alamıyorsunuz. Çok ağır şartlar var. Biz bunu büyük bir hassasiyetle, şikayet etmeden götürmeye çalışıyoruz. Size çok net bir örnek veriyorum, Amir'in Rize'ye gidişi ile Ndour'un gelişi arasındaki saat farkına bakın. Birisi gittiği anda bizim anlaştığımız oyuncular genelde hazır oluyor. Hemen devreye sokuyoruz. 15 Eylül'e kadar olan planlama daha erken bitebilir. Çok çetin pazarlıklar içerisindeyiz.'' ifadelerini kullandı. Takımdan ayrılmak istemeyen oyuncuların olduğunun altını çizen Arat, ''Gitmek istemiyorlar. Kontratlar öyle kontratlar ki... Beşiktaş'ın sırtında büyük bir yük. Kararlıyız, çalışıyoruz, çok zor. Ama taraftara yansıtmak istemiyor. Taraftar bunu duymak istemiyor. Taraftar heyecan duymak, mutlu olmak istiyor. Bizim birinci önceliğimiz Beşiktaşlı çocukların mutluluğu. Onlar mutlu olursa, hepimiz mutlu oluruz. Ben bu hafta ve Süper Kupa maçında şunu gördüm; Beşiktaşlı çocuklar mutlu. Artık Rafa, Paulista, Immobile, Semih diyorlar. Bizim kendi yıldızlarımız var. Semih, Demir Ege, Mustafa var. Beşiktaş kendi yıldızlarını yarattı. Bugün altyapıdan en çok oyuncusu olan takım Beşiktaş'tır. İnşallah bu zor geçecek sezonda, uzun bir maraton var, bu uzun maratonda, sakin ve dikkatli olmamız lazım. Her maç yeni bir 90 dakikadır. Bunun sürdürülebilir olması önemli.'' şeklinde konuştu. REKLAM Hasan Arat, transferle ilgili ayrıca ''Beşiktaş camiası olarak, ikinci başkanımız Hüseyin Yücel önderliğinde bu transfer toparlaması ve finali yakındır. Beşiktaş camiası huzurlu olsun. Eksiklerimizi biliyoruz. Çok iyi bir takımımızın olduğunun farkındayız. Derin bir kadro var bundan sonra. Herkes oynamak için mücadele edecek. Hocamızın önderliğinde inşallah Beşiktaşlı çocukları sevindireceğiz. Öyle düşünüyoruz." yorumunda bulundu.

''EUROLEAGUE'DE OYNAYACAĞIZ'' Kadın ve Erkek Basketbol takımlarıyla ilgili yorumda bulunan Hasan Arat, "Bizim kadın takımımız bu sene EuroLeague'de oynayacak. Süper Kupa finali oynayacak. Geçen sene finalde üzücü bir kayıp yaşadık. Kupayı almayı çok istedik. Kadın ve erkek takımlarımız iyi durumda. EuroLeague'ye girme planlarımız vardı ama alınan kararlar bu sene ona pek imkan vermedi. Hüseyin Bey bu konuda bir taahhütte bulunmuştu ve bunu kaydırdı. Futbolda o transferler yapıldı. Bence çok yerinde oldu. İlk önce futbolu düzeltmemiz gerekiyor. Futbolu düzelttikten sonra Beşiktaş daha da güçlenecek. O halde EuroLeague'e katılma imkanlarını araştırması daha iyi olacak. Bu taahhütten vazgeçmedik. Bu bir süreçtir. Her şeyi bir anda yapma şansınız yok. Bu sene EuroLeague'i Beşiktaş kadınlarda tecrübe edecek." değerlendirmesinde bulundu. ''BU ZORLUĞU YAŞIYORUZ'' Konuşmasına devam eden Hasan Arat, ''Transfer limiti ucu ucuna gidiyor. Birisi gitmeden, birisi gelemiyor. Santranç oyunu var. Hamlelere göre kararlar. Ama bizim elimiz dolu. Gitme hamlesini gerçekleştirdiğimizde, hemen geliş oluyor. O konuda bir arayış içerisinde değiliz. Zaman zaman bazı Türk oyuncularımızın adı geçiyor. Demir Ege ve Tayyip Talha gibi bugün okudum. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Demir Ege, hocamızın önemli yıldızlarından biri ve çok memnun hocamız, bunu bizzat söyledi. Tayyip Talha, önemli bir sakatlıktan çıktı. Toparlanacaktır. Yabancı oyuncularda gitmeyi planlıyoruz daha çok. Beşiktaş, 22 kişiyi yolladı şu ana kadar. Hala bitmedi. Bu zorluğu yaşıyoruz. Ama bu zorluk, takımın performansını etkilemiyor. Çünkü kadromuz iyi bir kadro. En son Ndor'un transferi, önemli bir transfer ama biz bunun için 6 aydır çalışıyoruz. Sadece imzası yeni. Paris'teyken bütün çalışmaları tamamladık. Sadece Amir'in gidişini bekliyorduk ve Beşiktaş, PSG'ye bir bedel ödemedi.'' dedi.