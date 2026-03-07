Canlı
        Haberler Objektife Takılanlar Hasan Can Kaya: Genel kontrollerimizi yaptık - Magazin haberleri

        Hasan Can Kaya: Genel kontrollerimizi yaptık

        Komedyen Hasan Can Kaya, hastaneden çıkarken görüntülendi. Kaya, rutin kontrollerini yaptırdığını ve sağlığının iyi olduğunu söyledi

        Habertürk
        Giriş: 07.03.2026 - 08:20
        Hastane çıkışı görüntülendi

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre, Hasan Can Kaya, Nişantaşı'nda bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Rutin kontroller için hastaneye geldiğini belirten Kaya, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

        Doktora gitmeyi genellikle tercih etmediğini belirten Kaya, "Geldik; kan tahlili ve genel kontrollerimizi yaptırdık. 'Temizsin' dediler, çıktık" dedi. Yorgun görüntüsüyle dikkat çeken Kaya, "İçeride bir saat uyumuşum; o yüzden yorgun görünüyorum" diye konuştu.

        Hastaneden ayrılmadan önce sevenlerinin ilgisiyle karşılaşan komedyen, hayranlarını kırmayarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

