Hasan Can Kaya: Genel kontrollerimizi yaptık
Komedyen Hasan Can Kaya, hastaneden çıkarken görüntülendi. Kaya, rutin kontrollerini yaptırdığını ve sağlığının iyi olduğunu söyledi
Giriş: 07.03.2026 - 08:20 Güncelleme:
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre, Hasan Can Kaya, Nişantaşı'nda bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Rutin kontroller için hastaneye geldiğini belirten Kaya, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Doktora gitmeyi genellikle tercih etmediğini belirten Kaya, "Geldik; kan tahlili ve genel kontrollerimizi yaptırdık. 'Temizsin' dediler, çıktık" dedi. Yorgun görüntüsüyle dikkat çeken Kaya, "İçeride bir saat uyumuşum; o yüzden yorgun görünüyorum" diye konuştu.
Hastaneden ayrılmadan önce sevenlerinin ilgisiyle karşılaşan komedyen, hayranlarını kırmayarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.
