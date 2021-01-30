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Hasan Kartal: Sumudica galiba hakemin anasına sövdü!

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada. Sumudica’nın oyundan atıldığı pozisyonla ilgili, “Hocamız galiba hakeme Rumence küfür edip anasına sövdü. Hakem de bunu anlayınca oyundan attı herhalde!” ifadelerini kullandı

Hasan Kartal: Sumudica galiba hakemin anasına sövdü!

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan ve sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılan Çaykur Rizespor’da Başkan Hasan Kartal karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Marius Sumudica’nın oyundan atılmasına tepki gösteren Kartal, bu pozisyon için “Galiba hocamız Rumence olarak hakemin anasına sövdü, hakem de bunu anlayıp kırmızı kart gösterdi. Biz tribünden böyle anladık. Çünkü kırmızı kart göstermesi için başka bir neden bulamadık” ifadelerini kullandı.

“BAŞKA AÇIKLAMA BULAMIYORUZ"

Çaykur Rizespor’un bu maçta oldukça iyi oynadığına ve takımın dirençli olduğuna vurgu yaparak sözlerine başlayan Hasan Kartal, “Önceki Rizespor’dan çok daha iyiydi ve daha da iyi olacak. Ancak maç içindeki olaylara geldiğimizde, hakem hataları her zamanki gibi vardı. Golü tekrar izlediğimiz zaman daha iyi anlarız gol olup olmadığını. Ama hocaya niye kırmızı kart verdi bilmiyorum. Herhalde hakemin anasına Rumence küfür etti, hakem de anladı bunu ve ikinci sarı karttan kırmızı kart verdi diye düşünüyorum. Bizim önümüzdeydi pozisyon, bir şey görmedik biz. Hakem tamamen takdir haklarını diğer takımdan yana kullandı. İnşallah önümüzdeki maçta iyi oynar ve daha iyiye gideriz diye düşünüyoruz. Başka bir şey için niye durup dururken kırmızı kart versin. Hoca herhalde küfür etti. Böyle anladık biz. Ama oyuncumuzun ikinci sarı karttan atılması, bana göre doğru karar gibi geldi. Ama ilk maçta hocamızın kırmızı kart görmesine çok üzüldüm. Bu kadar da kolay olmamalı bu” dedi. Takımda eksik oyuncular olduğunu da söyleyen Kartal, “Aldığımız ve şu anda oynamayan bazı oyuncular var. Eksik oyuncularımız da çok. Bu oyuncuların dönmesiyle birlikte bizim takımımız iyi bir noktaya gelecektir. Herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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