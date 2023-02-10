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Hasar durumu sorgulama e-Devlet ekranı: Deprem bölgesindeki evimin hasar durumu nasıl?

Hasar durumu sorgulama e-Devlet ekranı, 10 ili vuran Kahramanmaraş depreminin ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Evin hasar durumu sorgulama e-Devlet ekranı ile beraber hasarsız, az hasarlı, orta hasar ve acil yıkılacak binaların sorgulamaları yapılabilecek. İşte, e-Devlet hasar durumu sorgulama ekranı...

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  • HASAR DURUMU SORGULAMA EKRANI E-DEVLET | Deprem bölgesindeki evimin hasar durumu nasıl? Hasar durumu sorgulama nereden ve nasıl yapılır?

    Hasar durumu sorgulama ekranı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından araştırılmaya başlandı. 10 ilde büyük hasara neden olan depremde can kaybı ve yaralı sayısı yükseliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar durumu sorgulaması hakkında açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesindeki evlerin hasar durumu sorgulaması e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecek. İşte, e-Devlet hasar durumu sorgulama ekranı...
  • HASAR DURUMU SORGULAMA EKRANI E-DEVLET | Deprem bölgesindeki evimin hasar durumu nasıl? Hasar durumu sorgulama nereden ve nasıl yapılır?

    BAKAN KURUM'DAN HASAR TESPİT AÇIKLAMASI!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamasında, "Türkiye genelinde (Kahramanmaraş merkezli depremler) 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik.

    10 ilimizde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatmış olacağız." dedi.
  • HASAR DURUMU SORGULAMA EKRANI E-DEVLET | Deprem bölgesindeki evimin hasar durumu nasıl? Hasar durumu sorgulama nereden ve nasıl yapılır?

    EVLERİN HASAR DURUMU SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Vatandaşlarımız adres ve tc kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler." dedi.
  • HASAR DURUMU SORGULAMA EKRANI E-DEVLET | Deprem bölgesindeki evimin hasar durumu nasıl? Hasar durumu sorgulama nereden ve nasıl yapılır?

    ORTA VE AĞIR HASARLI EVLER ÖĞRENİLECEK

    Bakan Kurum, "Hasarsız ve az hasarlı durumdaki evlere girilebileceğini; orta hasar, ağır ve acil yıkılacak evlere ise kesinlikle girilemeyeceğini bu adreslerden öğrenebilirler.” ifadelerini kullandı.
  • HASAR DURUMU SORGULAMA EKRANI E-DEVLET | Deprem bölgesindeki evimin hasar durumu nasıl? Hasar durumu sorgulama nereden ve nasıl yapılır?

    e-DEVLET HASAR TESPİT SORGULAMA EKRANI

    Vatandaşlar adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını öğrenebilecekler.

    EVLERİN HASAR DURUMUNU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • HASAR DURUMU SORGULAMA EKRANI E-DEVLET | Deprem bölgesindeki evimin hasar durumu nasıl? Hasar durumu sorgulama nereden ve nasıl yapılır?

    HASAR TESPİT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Hasar tespit başvurusu için çeşitli yerlere başvuru yapılabilmektedir. Deprem durumunda DASK'ın ALO 125 telefon numarası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ALO 181 numarası ve doğal afetin meydana geldiği ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü telefonu üzerinden hasar tespit başvurusu yapılabilir.
  • HASAR DURUMU SORGULAMA EKRANI E-DEVLET | Deprem bölgesindeki evimin hasar durumu nasıl? Hasar durumu sorgulama nereden ve nasıl yapılır?

    HASAR TESPİT TANIMLARI

    Hasar tespit, meydana gelen deprem gibi afetler sonrası mimar ve mühendislerden oluşan teknik heyet tarafından depremin binaya verdiği hasarın gözlemsel olarak değerlendirilerek hasarsız, az, orta, ağır/yıkık olarak sınıflandırılması işlemidir.

    İşte madde madde hasar tespit tanımları;
  • HASAR DURUMU SORGULAMA EKRANI E-DEVLET | Deprem bölgesindeki evimin hasar durumu nasıl? Hasar durumu sorgulama nereden ve nasıl yapılır?

    HASARSIZ BİNALAR

    Deprem nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmeyen binadır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.
  • HASAR DURUMU SORGULAMA EKRANI E-DEVLET | Deprem bölgesindeki evimin hasar durumu nasıl? Hasar durumu sorgulama nereden ve nasıl yapılır?

    AZ HASARLI BİNALAR

    Deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklarile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalardır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakıncayoktur.
  • HASAR DURUMU SORGULAMA EKRANI E-DEVLET | Deprem bölgesindeki evimin hasar durumu nasıl? Hasar durumu sorgulama nereden ve nasıl yapılır?

    ORTA HASARLI BİNALAR

    Deprem nedeniyle binanın duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalardır.Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.

    “Orta” hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden (yapı onarılmadan) yada güçlendirilmeden yapı kullanılmamalıdır. Eşyaların tahliyesi gerçekleştirilebilir.
  • HASAR DURUMU SORGULAMA EKRANI E-DEVLET | Deprem bölgesindeki evimin hasar durumu nasıl? Hasar durumu sorgulama nereden ve nasıl yapılır?

    AĞIR HASARLI BİNALAR

    Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının/ayrılmaların olduğu binalardır. “Ağır“ hasarlı yapıların onarılmaz taşıma gücü kaybı ve geri (dayanım ve ekonomik açısından) alınamaz hasarları olan binalar olaraktanımlanır.
  • HASAR DURUMU SORGULAMA EKRANI E-DEVLET | Deprem bölgesindeki evimin hasar durumu nasıl? Hasar durumu sorgulama nereden ve nasıl yapılır?

    ACİL YIKILACAK BİNALAR

    Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elamanlarının büyük oranda kalıcı yer değiştirerek kısmen veya tamamen yıkıldığı binalardır. Hiçbir şekilde kullanılması mümkün olmayan bu binaların içine girilemez ve eşyaların tahliyesi gerçekleştirilemez

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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