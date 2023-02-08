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Hasarın boyutu artıyor! Depremde kaç bina çöktü ve kaç bina hasar gördü?

Son günlerde yaşanan büyük depremler sonrasında depremi etkileyen 10 ildeki hasar durumu araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik ve 7,6'lık depremler ile Gaziantep'te yaşanan 6,4'lük depremin ardından can kaybı ve hasarın boyutu artmaya devam ediyor. İşte deprem sonrasında binaların durumu ve hasarın boyutu...

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  • Hasarın boyutu artıyor! Depremde son durum: Depremde kaç bina yıkıldı, çöktü ve toplam kaç bina hasar gördü? Yıkılan bina sayısı açıklandı

    Türkiye'de peş peşe meydana gelen yıkıcı depremler ağır hasara sebep oldu. Can kaybı ve yıkılan bina sayılarına ilişkin açıklamalar gelmeye devam ederken Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesindeki birçok ilde enkaz çalışmaları sürüyor. İşte, Kahramanmaraş ve Gaziantep depreminde yıkılan bina sayısı ve konuyla ilgili güncel bilgiler...
  • Hasarın boyutu artıyor! Depremde son durum: Depremde kaç bina yıkıldı, çöktü ve toplam kaç bina hasar gördü? Yıkılan bina sayısı açıklandı

    TÜRKİYE DEPREM İLE SARSILDI

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.

    AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.
  • Hasarın boyutu artıyor! Depremde son durum: Depremde kaç bina yıkıldı, çöktü ve toplam kaç bina hasar gördü? Yıkılan bina sayısı açıklandı

    GAZİANTEP, ADIYAMAN VE KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM FIRTINASI

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 04.26'da 6,4, saat 04.28'de 6,6; İslahiye ilçesinde saat 04.36'da 6,5, İslahiye ilçesinde saat 04.58'de 5,3; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 05.01'de 5.3; Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.00'te 5,3 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.
  • Hasarın boyutu artıyor! Depremde son durum: Depremde kaç bina yıkıldı, çöktü ve toplam kaç bina hasar gördü? Yıkılan bina sayısı açıklandı

    DEPREM 10 İLDE ETKİLİ OLDU

    Oktay yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "10 ilimizi etkileyen deprem. İlk andan itibaren tüm bakanlarımızla birlikte AFAD'da toplanmaya başladık, gerekli görevlendirmeleri yaptık. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren bire bir depremi takip etmekte ve yönetmektedir. Ekiplerimiz sahada." dedi.
  • Hasarın boyutu artıyor! Depremde son durum: Depremde kaç bina yıkıldı, çöktü ve toplam kaç bina hasar gördü? Yıkılan bina sayısı açıklandı

    "6 BİN 234 ÖLÜ, 37 BİN 11 YARALI"

    AFAD can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin açıklamada bulundu;  "6 bin 234 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 37 bin 11 vatandaşımız yaralanmıştır."
  • Hasarın boyutu artıyor! Depremde son durum: Depremde kaç bina yıkıldı, çöktü ve toplam kaç bina hasar gördü? Yıkılan bina sayısı açıklandı

    İL İL CAN KAYBI VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI

      VEFAT YARALI
    KAHRAMANMARAŞ 530 2900
    HATAY 872 2766
    OSMANİYE 293 1315
    ADIYAMAN 720 400
    DİYARBAKIR 92 770
    ŞANLIURFA 95 1791
    GAZİANTEP 481 3890
    KİLİS 22 417
    ADANA 146 2611
    MALATYA 166 3298

    *Tablodaki veriler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 7 Şubat 2023 Salı günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göredir.
  • Hasarın boyutu artıyor! Depremde son durum: Depremde kaç bina yıkıldı, çöktü ve toplam kaç bina hasar gördü? Yıkılan bina sayısı açıklandı

    DEPREMDE KAÇ BİNA YIKILDI?

    Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da yıkıma neden olan Kahramanmaraş ve Gaziantep depreminde ihbar gelen bina sayısı 11.302, kesinleştiği belirlenen yıkılmış bina sayısı ise 5.775 olarak açıklandı.

    Hasarın boyutunda yeni bilgiler gelmeye devam ettikçe haberimizi güncelleyeceğiz.
  • Hasarın boyutu artıyor! Depremde son durum: Depremde kaç bina yıkıldı, çöktü ve toplam kaç bina hasar gördü? Yıkılan bina sayısı açıklandı

    VARANK: ÜRETİME ZARAR VERECEK YIKIM OLMADI

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın ardından sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamalarda bulundu:

    "Kayıplarımız var. Rabbim hepsine rahmet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Afetten etkilenen bölgeler aslında sanayi anlamında da Türkiye'nin en önemli üretim merkezleri arasında yer alıyor.
  • Hasarın boyutu artıyor! Depremde son durum: Depremde kaç bina yıkıldı, çöktü ve toplam kaç bina hasar gördü? Yıkılan bina sayısı açıklandı

    Gerek bakanlıktaki arkadaşlarımız gerekse diğer bakanlıklarla birlikte olayı sıcak şekilde takip ediyoruz. Üretim tesislerimiz ve sanayicilerimile irtibat halinde süreci en güzel şekilde yönetmeye çalışıyoruz.

    Gerek organize sanayi bölgeleri ve dışındaki üretim tesislerinde üretime zarar verecek herhangi yıkımın olmadığını görüyoruz. Bu bizimaçımızdan sevindirici.
  • Hasarın boyutu artıyor! Depremde son durum: Depremde kaç bina yıkıldı, çöktü ve toplam kaç bina hasar gördü? Yıkılan bina sayısı açıklandı

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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