Hasat Dolunayı Koç'ta! Bu burçlar dikkat: 26 Eylül Dolunayıyla aşk, para ve kariyerde yeni dönem başlıyor!
Hasat Dolunayı olarak anılan ve Koç burcunda gerçekleşecek Eylül Dolunayı için geri sayım başladı. Gökyüzü meraklıları dolunayın yanı sıra bu özel gök olayının burçlara etkilerini de araştırıyor. Özellikle Koç ve Terazi başta olmak üzere tüm burçlar için farklı astrolojik etkiler taşıyan Hasat Dolunayı, aşk, ilişkiler, kariyer, para ve sosyal hayat başlıklarında gündem oluşturacak. Peki, Hasat Dolunayı ne zaman, saat kaçta ve burçları nasıl etkileyecek? İşte, 2026 Eylül Hasat Dolunayı tarihi, saati ve burçlara etkileri...
Eylül ayının en dikkat çeken gök olaylarından biri olan Hasat Dolunayı, 26 Eylül Cumartesi günü gökyüzünde görülecek. Astronomik hesaplamalara göre Ay, Türkiye saatiyle 19.49'da dolunay evresine ulaşacak. 2026 Eylül Dolunayı aynı zamanda astrolojik yorumlarda Koç burcunda gerçekleşen dolunay olarak ele alınıyor. Özellikle Koç ve Terazi burçları başta olmak üzere tüm burçlar açısından aşk, ilişkiler, kariyer ve maddi konularda dikkat çeken gelişmelerin gündeme gelebileceği astrolojik olarak yorumlanıyor. Peki, Hasat Dolunayı ne zaman, saat kaçta? Eylül Dolunayı burçları nasıl etkileyecek? İşte, Hasat Dolunayı burçlara etkileri ve Eylül Dolunayı tarihi ve saati hakkında merak edilenler…
2026 EYLÜL DOLUNAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 yılının Eylül ayındaki dolunay, 26 Eylül Cumartesi günü saat 19.49'da kesinleşecek. İstanbul için Ay'ın 26 Eylül'de yaklaşık 18.35'te doğması, dolunay evresinin ise 19.49'da gerçekleşmesi bekleniyor. Ay, hava koşulları uygun olduğu sürece gece boyunca çıplak gözle gözlemlenebilecek.
HASAT DOLUNAYI NEDİR?
Hasat Dolunayı, Kuzey Yarımküre'de sonbahar ekinoksuna en yakın gerçekleşen dolunaya verilen geleneksel isimdir. Dolunayın ekinoks dönemine yakın olması nedeniyle geçmişte hasat çalışmalarının gün batımından sonra da sürdürülmesine yardımcı olan Ay ışığıyla ilişkilendirilmiştir.
EYLÜL DOLUNAYI HANGİ BURÇTA?
2026 Eylül Dolunayı Koç burcunda gerçekleşecek. Astrolojik hesaplamalarda dolunayın Koç'un yaklaşık 3 derecesinde meydana geldiği belirtiliyor. Aynı anda Güneş Terazi burcunda bulunacağı için astrolojik yorumlarda Koç-Terazi ekseni öne çıkıyor.
2026 EYLÜL HASAT DOLUNAYI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?
26 Eylül'de Koç burcunda gerçekleşecek Hasat Dolunayı, astrolojik yorumlarda özellikle ben ve biz dengesi, ilişkiler, kişisel kararlar, cesaret ve yeni adımlar üzerinden değerlendiriliyor. Koç-Terazi karşıtlığı nedeniyle kişinin kendi istekleri ile karşısındaki insanların beklentileri arasındaki denge öne çıkıyor.
*Astrolojik etkiler kişiden kişiye doğum haritasına göre farklı yorumlanıyor. Bu nedenle yalnızca Güneş burcuna göre yapılan değerlendirmeler genel nitelik taşıyor.
KOÇ BURCUNA HASAT DOLUNAYI ETKİSİ
Koç burçları için bu dolunay, astrolojik yorumlara göre kişisel kararların ve önceliklerin daha görünür hale geldiği bir döneme işaret ediyor. Uzun süredir ertelenen bir konuda harekete geçme isteği güçlenebilir.
Özellikle iş, özel hayat ve kişisel hedefler arasında denge kurmak önem kazanabilir. Koçlar, başkalarının beklentileri yerine kendi isteklerini daha fazla sorgulayabilir. İlişkilerde ise doğrudan konuşulmamış konuların gündeme gelmesi mümkün görülebilir.
BOĞA BURCUNA HASAT DOLUNAYI ETKİSİ
Boğa burçları açısından dolunay, astrolojik yorumlarda daha çok geri planda kalan konuların fark edilmesiyle ilişkilendiriliyor. Günlük yaşamın yoğunluğu nedeniyle ertelenen dinlenme, içe dönme ve kişisel ihtiyaçlar yeniden gündeme gelebilir.
İş hayatında devam eden bir sürecin sonuçlarını değerlendirmek isteyen Boğalar, bundan sonraki dönemde hangi yükleri taşımak istemediklerine karar verebilir. Maddi konularda ise acele karar vermek yerine mevcut tabloyu daha sakin değerlendirmek öne çıkabilir.
İKİZLER BURCUNA HASAT DOLUNAYI ETKİSİ
İkizler burçlarında sosyal çevre, arkadaşlıklar ve gelecek planları öne çıkabilir. Astrolojik yorumlara göre bir süredir devam eden bir arkadaşlık ya da grup içindeki durum daha net bir hale gelebilir.
İkizler, aynı zamanda gelecek hedeflerini yeniden düzenleme ihtiyacı hissedebilir. Bir proje, ekip çalışması veya uzun vadeli plan konusunda sonuç almak gündeme gelebilir. Çevreden gelen teklifleri değerlendirirken kendi hedeflerini de göz önünde bulundurması önem kazanabilir.
YENGEÇ BURCUNA HASAT DOLUNAYI ETKİSİ
Yengeç burçları için 26 Eylül dolunayı, astrolojik yorumlarda kariyer ve sorumluluklarla bağlantılı başlıkları öne çıkarabilir. İş hayatında uzun süredir emek verilen bir konunun sonucunun görülmesi veya yeni bir kararın gündeme gelmesi mümkün olabilir.
Üstlerle ilişkiler, görev değişiklikleri ve mesleki hedefler konusunda daha net bir bakış açısı oluşabilir. Özel hayat ile iş sorumlulukları arasındaki dengeyi korumak da Yengeçler için dikkat çeken konular arasında yer alabilir.
ASLAN BURCUNA HASAT DOLUNAYI ETKİSİ
Aslan burçlarında eğitim, seyahat, uzaklarla bağlantılı işler ve gelecek planları öne çıkabilir. Astrolojik yorumlara göre uzun zamandır üzerinde düşünülen bir hedef konusunda karar verme süreci hızlanabilir.
Yeni bir eğitim programı, seyahat planı veya kişisel gelişim hedefi tamamlanma aşamasına gelebilir. Aslanlar için farklı bir bakış açısı kazanmak ve daha önce kesin kabul edilen bazı düşünceleri yeniden değerlendirmek de dolunayın temaları arasında gösteriliyor.
BAŞAK BURCUNA HASAT DOLUNAYI ETKİSİ
Başak burçlarında ortak para, borç, ödeme, yatırım ve maddi paylaşım konuları gündeme gelebilir. Uzun süredir devam eden bir finansal sürecin sonucunun ortaya çıkması mümkün görülebilir.
Astrolojik açıdan bu dönem, başkalarıyla yapılan maddi anlaşmalarda sınırları daha net belirleme ihtiyacına işaret edebilir. Başakların özellikle ortak bütçe ve harcamalar konusunda daha planlı hareket etmesi gerekebilir.
TERAZİ BURCUNA HASAT DOLUNAYI ETKİSİ
Terazi burçları için 26 Eylül dolunayı oldukça dikkat çekici olabilir. Çünkü dolunay Koç burcunda gerçekleşirken Güneş de Terazi burcunda bulunacak. Bu nedenle astrolojik yorumlarda ilişkiler, ortaklıklar ve bireysel ihtiyaçlar arasındaki denge öne çıkıyor.
Teraziler, bir ilişkide kendi isteklerinin ne kadarını geri plana attığını sorgulayabilir. Özel hayatın yanı sıra iş ortaklıklarında da netleşmesi gereken konular gündeme gelebilir. Devam eden bir ilişkinin geleceği konusunda karar alma ihtiyacı oluşabilir.
AKREP BURCUNA HASAT DOLUNAYI ETKİSİ
Akrep burçları için günlük düzen, çalışma koşulları ve sorumluluklar öne çıkabilir. Uzun süredir sürdürülen bir işin tamamlanması veya çalışma düzeninde değişiklik yapılması gündeme gelebilir.
Astrolojik yorumlarda bu dönem, Akreplerin kendilerini yoran alışkanlıkları fark etmesine de zemin hazırlayabilir. Daha düzenli bir yaşam kurma ve günlük sorumlulukları yeniden planlama isteği güçlenebilir.
YAY BURCUNA HASAT DOLUNAYI ETKİSİ
Yay burçları için aşk, sosyal hayat, hobiler ve kişisel keyif alanları öne çıkabilir. Uzun süredir emek verilen yaratıcı bir çalışma sonuçlanabilir veya özel hayatta bir ilişkinin yönü daha belirgin hale gelebilir.
Yaylar açısından dolunay, kendilerine zaman ayırma ve gerçekten mutlu oldukları alanlara yönelme isteğini artırabilir. Çocuklarla ilgili konular da astrolojik yorumlarda gündeme gelebilecek başlıklar arasında değerlendiriliyor.
OĞLAK BURCUNA HASAT DOLUNAYI ETKİSİ
Oğlak burçlarında ev, aile ve yaşam düzeniyle ilgili konular ön plana çıkabilir. Ev değişikliği, taşınma, aile içinde alınacak bir karar veya yaşam alanında yapılacak düzenleme gündeme gelebilir.
İş hayatındaki yoğunluk nedeniyle geri plana atılan aile meseleleri yeniden konuşulabilir. Astrolojik yorumlara göre Oğlakların bu süreçte hem kişisel hedeflerini hem de ailevi sorumluluklarını birlikte değerlendirmesi gerekebilir.
KOVA BURCUNA HASAT DOLUNAYI ETKİSİ
Kova burçları için iletişim, yakın çevre, eğitim ve kısa seyahatler öne çıkabilir. Uzun süredir devam eden bir görüşme, başvuru veya eğitim süreci sonuçlanabilir.
Kardeşler ve yakın çevreyle ilişkilerde de önemli konuşmalar yapılabilir. Kova burçları, söylemek istedikleri bazı konuları daha açık şekilde ifade etme ihtiyacı duyabilir.
BALIK BURCUNA HASAT DOLUNAYI ETKİSİ
Balık burçlarında maddi konular ve kişisel değerler ön plana çıkabilir. Gelir-gider dengesi, harcamalar ve finansal hedefler yeniden değerlendirilebilir.
Astrolojik yorumlara göre Balıklar, kendilerine gerçekten katkı sağlamayan bazı harcamaları veya alışkanlıkları bırakma kararı alabilir. Para kazanma yöntemleri ve geleceğe yönelik maddi planlar konusunda yeni bir bakış açısı oluşabilir.