Hasat Dolunayı Koç'ta! Bu burçlar dikkat: 26 Eylül Dolunayıyla aşk, para ve kariyerde yeni dönem başlıyor!

2026 EYLÜL HASAT DOLUNAYI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

26 Eylül'de Koç burcunda gerçekleşecek Hasat Dolunayı, astrolojik yorumlarda özellikle ben ve biz dengesi, ilişkiler, kişisel kararlar, cesaret ve yeni adımlar üzerinden değerlendiriliyor. Koç-Terazi karşıtlığı nedeniyle kişinin kendi istekleri ile karşısındaki insanların beklentileri arasındaki denge öne çıkıyor.

*Astrolojik etkiler kişiden kişiye doğum haritasına göre farklı yorumlanıyor. Bu nedenle yalnızca Güneş burcuna göre yapılan değerlendirmeler genel nitelik taşıyor.