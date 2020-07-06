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Türkiye’nin en büyük gıda ve tarım şirketileri arasında yer alan Tiryaki Agro Gıda’nın yurtdışındaki iştiraklerinden Sunrise Foods International Inc., Katar Yatırım Otoritesi’nin gıda yatırımlarından sorumlu şirketi Hassad Food Company ile iş birliğine imza attı.Hassad Food, Sunrise’ın önemli oranda azınlık hissesine ortak olurken, bu anlaşma ile birlikte iki şirket, Sunrise’ın dünya çapındaki liderliğinin daha da güçlenmesi ve yeni pazarlarla birlikte uluslararası operasyonların genişletilmesi için çalışacak.

Hassad Food ile imzalanan ortaklık anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tiryaki Agro Gıda CEO’su Süleyman Tiryakioğlu, “Tiryaki Agro Gıda olarak 5 kıtada ve 80 ülkede faaliyet göstererek Türkiye ekonomisine katkı sunarak ülkemizi uluslararası arenada gururla temsil ediyoruz. Bu ortaklık, iştiraklerimiz arasında yer alan ve özellikle organik gıda ve yem üretiminin yanı sıra satışı konusunda da dünya lideri olan Sunrise firmamız için büyük önem arz ediyor. Organik gıda sektörünün dünya genelindeki yükselişi, Sunrise’ın bu alandaki başarıları ile birlikte dikkat çekmemize ve ilgi görmemize yol açtı. Bu kapsamda, uluslararası organizasyonlarımızı daha da büyütmek ve yeni pazarlara açılmak için Hassad ile iş birliğimiz gücümüze güç katacak. İki şirketin çok iyi bir sinerji yakalayarak başarılılarımızı artırarak devam ettireceğine dair inancımız tam” dedi.

Hassad Gıda CEO'su Mohamed Badr AlSadah ise, “Hassad olarak, Sunrise'ı organik gıda ve yem ürünlerinde yüksek büyüme potansiyeline sahip, uzun vadeli bir stratejik ortak olarak görüyoruz. Sunrise; ticaret, lojistik ve liman yönetimi gibi eşsiz bir kombinasyona sahip yapıda. Hassad’ın değer yaratma konusundaki deneyimiyle birlikte ortaya harika bir sinerji çıkacağına eminiz. İki şirketin bu yetenekleri, faaliyet gösterilen alanlarda tüm paydaşlara daha fazla değer katacak” dedi.Katar ve Türkiye arasındaki ilişkinin önemini de vurgulayan AlSadah, “Bu ortaklık, iki ülke arasındaki başarılı ilişkide yeni bir kilometre taşı olarak yer alacak” dedi.

ORGANİK YEMDE DÜNYA LİDERİ

Tiryaki Agro Gıda bünyesinde faaliyet gösteren Sunrise Foods International Inc., başta Kuzey Amerika ve Avrupa olmak üzere ticaret hacmi ile bu alanda dünya liderliğini elinde tutuyor. Kuzey Amerika’daki pazar payı yüzde 50’lere kadar ulaşan Sunrise, özellikle organik gıda ve yem üretiminin yanı sıra satışı alanlarında da faaliyet gösteriyor. Sunrise, Hassad Food ile gerçekleşen ortaklıkla birlikte mevcut pazarlardaki operasyonlarını genişletmeyi ve yeni pazarlardaki fırsatlarla birlikte liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor.

Süleyman Tiryakioğlu, Türkiye’nin özel sektördeki lider tarım ihracatçılarından olduklarını vurgulayarak, “Türkiye’de olduğu gibi dünyanın farklı noktalarında da üretim gerçekleştiriyoruz. 2 milyar doları aşkın ciromuz, 6 milyon ton üzeri ticaret ve üretim kapasitemiz ve 1 milyon tona yaklaşan depolama kapasitemizle 14 ayrı bölgede 20 fabrikada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Hassad ile gerçekleştirdiğimiz ortaklık, özellikle uluslararası arenada Türkiye’nin gücünü ortaya koyma adına bizlere yeni fırsatlar sunması nedeniyle hem bizim hem de ülkemiz adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.