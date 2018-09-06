Hastalara ameliyat öncesi videolu bilgilendirme yapılıyor

06.09.2018 - 14:32 | Güncelleme: AA

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyete geçen 'hasta bilgilendirme odası'nda, ameliyata girecek hastalar ve anne adaylarına videolu bilgilendirme yapılıyor

0 0 0

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata girecek hastalarla anne adaylarına, operasyona ilişkin videolu bilgilendirme yapılıyor.

AA'nın haberine göre bir ay önce faaliyete geçen hasta bilgilendirme odasında hastalar, hemşire ve doktor gözetiminde uygulanacak işlem hakkında detaylı bilgi ediniyor.

Hastane Yöneticisi Prof. Dr. Yaprak Üstün, Almanya'da hastalara uzun süredir verilen hizmetin Türkiye'de ilk kez Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sunulduğunu söyledi.

Bu hizmetin hasta memnuniyetini artırdığını ifade eden Üstün, "Hastalarımıza tanı konulduktan sonra uyguladığımız cerrahi yöntemler, komplikasyonların ne olduğuna ilişkin bilgi veriyoruz. Tüm bu detaylı bilgileri verebilmek için de hekim arkadaşlarımız her bir ameliyat için video çekimleri yaptı. Hastalarımıza reçete ettiğimiz özel ilaçlar için de ayrıca bilgilendirme videoları çektik" diye konuştu.

"HASTA MEMNUNİYETİ ÇOK ARTTI"

Anne adaylarının gebelikte şeker yükleme testlerine ilişkin çekinceler taşıdığını dile getiren Prof. Dr. Üstün, bu testlere ilişkin videoların anne adaylarına izlettirildiğini, böylece gerek anne adayların, gerek cerrahi müdahaleye alınacak hastaların akıllarındaki her türlü soruya cevap bulabildiğini vurguladı.

Üstün, uygulamayla hekimlerin işinin de kolaylaştığına işaret ederek, "Örneğin anne adayımıza yapılacak amniosentez ya da tarama testleri öncesinde hastayla en az yarım saatlik bir görüşme yapmanız gerekiyor. Özellikle bizim gibi yoğun hastanelerde bu kadar detayı veremediğiniz durumlarda videolarımız devreye giriyor. Hastalarımız genel bir bilgi düzeyine sahip oluyor." dedi.

Hastaların bu bilgilendirmeden sonra cerrahi işlemi uygulayacak hekimle bir araya gelerek anlamadığı noktaları sorabildiğini belirten Yaprak Üstün, hasta bilgilendirme odasının her gün 2 hemşire ve başhekim yardımcısı denetiminde faaliyet gösterdiğini anlattı.

YAPAY İNSAN DERİSİ ÜRETECEKLER!

"HASTALAR UYGULAMADAN MEMNUN"

Hasta bilgilendirme odasına başvuran Gülay Angın, izlediği videolardan sonra ameliyatı hakkındaki tüm endişelerinin giderildiğini, operasyona çok rahat gireceğini dile getirerek, "Önceden sadece önümüze bir kağıt veriyorlardı, imzayı atıp ameliyata gidiyorduk. Şu an her şey açık bir şekilde önümüze sunuluyor. Uygulamadan çok memnunuz, doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Hastalardan Semiha Bekdemir ise yapılacak operasyon nedeniyle stresli günler geçirdiğini belirterek, "Ameliyatımın nasıl olacağını ve ne kadar süreceğini merak ediyordum. Doktorumuzla konuştuktan sonra çok rahatladım. Görüntüleri izledim ve neler yapılacağını öğrendim." ifadelerini kullandı.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0