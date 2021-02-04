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Hastanelere mutasyon tespit kiti dağıtılıyor

Bakanlık, hastanelere mutant virüsü tespit etmeye yarayan mutasyon tespit kiti dağıtmaya başladı. Mutant virüs eldeki PCR testiyle tespit edilemiyor o nedenle PCR testi pozitif çıkan kişilere mutasyon testi de yapılacak. Veriler, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Merkezlerinde toplanacak. Bu sayede güncel mutasyon da saptanmış olacak

DAĞITILIYOR| Son dakika: Hastanelere mutasyon tespit kiti dağıtılıyor - Haberler
Bakanlık hastanelere mutasyon tespit kiti dağıtmaya başladı
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanlığı, hastanelere mutasyonlu virüs tespit kiti göndermeye başladı. Mevcut PCR testi pozitif çıkan kişilere mutasyon testi de yapılacak. Cerrahpaşa Üniversitesi Hastanesi de mutasyon taraması yapan adreslerden bir tanesi.

MUTANT VİRÜS ELDEKİ PCR TESTLERİYLE SAPTANAMIYOR

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, mutant virüsle ilgili "Belirtiler açısından bir şey yok ama virüsün özellikle İngiltere varyantı açısından hastaların viral yükü daha fazla. Dolayısıyla daha fazla bulaştırıcı olabiliyorlar" dedi.

Mutant virüs eldeki PCR testleriyle saptanamıyor. Bu nedenle virüsün mutant olup olmadığı, PCR testi pozitif olanlara uygulanacak ikinci bir testle anlaşılabiliyor.

Hastaneler bir yandan mutasyon tespit kitlerini beklerken bir yandan da çalışmalar aralıksız sürüyor. İleri mutasyon teknikleri yapacak donanıma sahip Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde de hummalı bir çalışma yer alıyor.

Prof. Dr. Kenan Midilli, "Burada yaptığımız şey; üç tane hedefi olan bir hedef tahtası düşünün. Biz bunlara bakıyoruz. Herhangi bir hedef varsa biz pozitif diyoruz, mutasyon var şüphesi olarak alıyoruz" dedi.

Mutant virüs tespit edilen kişiye ikinci kez test yapılıyor. Sonucu ise laboratuvar tetkikleri söylüyor.

Veriler, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Merkezlerinde toplanacak. Bu sayede güncel mutasyon saptanabilecek.

"BAKANLIK DAĞITTIKTAN SONRA BAŞLAYACAĞIZ"

Prof. Dr. Midilli, "(Mutasyonlu virüs tespit kiti) Daha yeni dağıtılıyor. Daha önce belli merkezlere ön tarama amaçlı yapılıyordu. Bakanlık dağıttıktan sonra tarama amaçlı olarak onu kullanmaya başlayacağız" dedi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mert Kuşkucu, "Hangi örnekleri ayıracağız, hangi örnekleri dizileyeceğiz bunları ayırmak açısından çok işe yarayacak. Hem iş yükünden hem de maliyetten tasarruf" diye konuştu.

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