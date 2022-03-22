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Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş göçmen sorununa dikkat çeken açıklamasının gerekçelerini ve yarattığı tehlikeyi bu akşam Habertürk TV'de Fatih Altaylı'ya Teke Tek’te anlatıyor.

Savaş'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Suriyeliler gelmeden buraya gelirlerse sıkıntı çıkmasın diye yaklaşık çok sayıda toplantı yaptım. Kanaat önderleriyle, muhtarlarla toplantı yaptım. Ben bunu hep dile getirdim. Hatay'ın geçmiş tarihini çok iyi bilen insanım. Misak-ı Milli sınırları içerisinde Hatay'ın dışında her yer kurtuldu. TBMM açıldı, devrimler yapıldı. Türkiye yol almaya başlarken orada kurtuluş mücadelesi veren atalarımızın torunlarıyız. Bu süreçte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fiilen desteği ve diplomasi örneği ile önce bağımsız devlet olduk, parlamentomuz vardı. Bizim orada referandum yapıldı. Biz Türkiye'ye bağlanmak istedik. Çok az farkla bağlanmak isteyenler kazandı. Fransızlar bizi birçok faktörle mücadele etmek zorunda bıraktılar. Orada demografinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.

Şu anda Doğu Akdeniz'de sıkıntı var, Libya var. Ben oranın üç dönemin belediye başkanıyım. Türkiye Cumhuriyeti hep güçlü olsun isteriz. Suriye konusunda takibinin ve planlanmasının iyi yapılması için hem akademisyen hem de belediye başkanı olarak Ankara'ya seslendim, bu sorunu çözelim dedim. İnsan sağlığı, devletler, şirketler çan eğrisi gibidir. Güçlenirsiniz, zayıflarsınız. Yarın bir sıkıntı yaşadığımızda, zaten Suriye şu anda kendi haritalarında Hatay'ı Suriye'de gösteriyor. Benim bu feryadımı duymalarını istedim. Şahsım ve siyasi ikbal adına yapmadım bunu. Zaten ben orada üç dönem belediye başkanıyım. Bizim torunlarımız yarın orada demografi değiştiğinde Suriye tarafından yönetilmesini istemiyorum. Feryadımın esas sebebi budur.

500 bin diyenler, 550 bin, 430 bin diyenler var. 1988'den beri yapılan bir çalışma var; Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması diye. Bir Suriyeli kadının doğurganlık süresi içinde Türkiye'de 5.3, bizim her 2,5 kadınımız bir tane Suriyeli kadar çocuk doğrulabiliyor. Doğum açısından bize göre 2,5 kat daha fazla doğuruyor. Siz bu çocukları okutamayabilirsiniz. Yayladağı, Antakya'nın belli bölgeleri Kumlu, Reyhanlı'da olsun. Reyhanlı'da okullara çocuklara bakın yaklaşık yüzde 70'i Suriyeli çocuk. Çok önemli hastanemizde 28 çocuk doğmuş dün. 26'sı Suriyeli. İstanbul'da da vardır ama bir kadın bizim kadınlarımızın 2,5 katı doğuruyor. Adamın iki eşi varsa daha fazla. Geçen ay sonuna çıkan yayın var. O yayında 1 milyon 168 küsur çocuk ediyor. 2 sene öncesini veriyor. 2 yıl daha düşünecek olursanız 1 milyon 300 bin çocuk Türkiye'de doğmuş.

Hatay'da yaşayanları 500 bin kabul etseniz şu andaki Türkiye'nin 46 ilinden daha fazla insan sayısı var. Sadece Antakya ve Reyhanlı'daki resmi rakamları toplayın. BM 2019 raporunda Türkiye'nin Hatay'daki sınırı dünyanın terör çöplüğü diyor. Bu çocukların çoğu eğitim alamıyor, mendil satıyor. Yarın kötü alışkanlıklara gidecek, uyuşturu satacak, bir kısmı da silah satacak. Başka ülkelere gidip belki oralarda profesyonel olarak adam öldürecek. Bir doktor ve eğitimci olarak söylüyorum; biz iki okul yaptırdık. 24 derslik. Buradaki çocuklara resim yarışması yaptık. Çocuklar askeri helikopter, savaş uçağı, savaş topu yaptı. Bu ne demek? Bu çocukların hayalinde kâbus gibi böyle bir şeyler var. Bu çocukların sıkıntılı yönlere evrilmesi muhtemel. Bunları görüp de susmak bence gerçekten vatana ihanettir. Gelecek adına, geleceğimizi, çocuklarımızı, torunlarımızı bu sıkıntıyla başbaşa bırakmak doğru bir şey mi?

Bir yerde okudum. Özgür Suriye Ordusu'nun formalarını falan çıkarmışlar. Başka bir tehlike daha var. Küresel ısınma, iklim değişikliği. İnsanları şehirlere göçmeye zorluyor. Aç kalan insan rejimle kavga ediyor. Afrika'dan da yarın bize gelecek. Bu gittikçe çoğalacak. Bunun için önlem almak lazım. Kendi bölgenize korumacılık yapmak faşistlik değildir. Sadece tarımda değil, lojistik, inşaat sektörü, ticaret, uluslararası ticarette, özellikle altın ticareti ellerinde. İnşaatta ilerideler. Yüzde 74 tarımda bir daralma var. İnsanlar tarımı bırakıp şehirlere göçmüş. Girdi masrafları yükseldi. Gübre, mazot, tohum, fide fiyatları yükseldi. İnsanlar satarak girdi masraflarını çıkaramıyor. Suriyeliler daha ucuz çalışıyor. Esnafta da durum aynı şekilde. Arapça bildikleri için Ortadoğu'ya ticarette ön plana çıktılar. Hatay'da sosyolojik, psikolojik, ekonomik sorunlar gittikçe artıyor. Suriye'ye günde 250 TIR ihracat yapardık. Hatay İstanbul'dan sonra ikinci lojistik merkezdi. İhracata durunca 25 gündür sadece Basra Korfezi'ne roro seferi gönderiyorsunuz.

Ben o konuşmayı sohbet sırasında yaptım. Biz barış istiyoruz dedim. İsrail ile barışıyoruz. En üst seviyede görüşüyoruz. BAE ile aynı şekilde. Ermenistan'la öyle. Suudi Arabistan, Mısır'la barış çabaları var. Ukrayna-Rusya'da arabuluculuk çalışmaları var. Biz Antakyalılar olarak Osmanlı'da Halep sancağına bağlıyız. Bunlar bizim hem din kardeşiyiz. Hem de yüzyıllarca birlikte yaşamışız. Barışı istemek, fikir beyan etmek suçsa çekeriz mesele yok. Barış ortamı olursa, orada güvenik sağlanırsa, bu insanlara yaşayabilecekleri altyapı oluşturursa. BM fonları oradan harcansın, insanlara çalışabilecekleri mekân yapılırsa. Bence o konuda da çaba sarfetmek lazım. Gerçekten konuya ideolojik, partizanca değil insanca bakıyorum. Orada her gün önlerce insanlar ölüyor. İdlib'de istedikleri zaman uçakla gelip, bombalayıp gidiyorlar. Bizim barış için çaba sarfetmemiz lazım. 11 yıl kolay bir şey değil. Hem onlar hem bizim insanımız için kolay bir şey değil. Gelecek adına insanlar program, plan yapamıyor.

Elimde 1 yıl önce veriler var. Son seçimde 13 bin Suriyeli oy kullandı. 2019 seçimlerinde. 2020 verilerinde oy kullanacak insan sayısı 18 bine çıkmış. Son verilere göre Yayladağ'da üçte bir Suriyeli oy kullanacağını söyledi. Suriyeliler bazı yerleşim yerlerinde isterlerse muhtarlığı kazanabilirler. Son seçimde Reyhanlı'da vatandaş olup seçime girseler rahat rahat kazanırlar. Mesele o değil, bundan sonra insanların gelecek adına plan program yapabilmesi için önünü görebilmesi lazım. Sosyolojik, psikolojik sıkıntıların bertaraf edilmesi lazım. Bunu belediye başkanı yapamaz. Hükümetle işbirliğinde yapmak lazım. Biz bizim insanımıza nasıl destek veriyorsak, onlara da destek veriyoruz. Günde 800 ton daha fazla çöp oluyor. Yeni arıtma tesisi projelendiriyoruz. İçme suyu Kırıkhan, Antakya'da değiştirdik. Trafikte beraberiz. Bunların hepsini biz çözüyoruz.

Bizim insanımızın istihkakı ile Suriyeli kardeşlerimizin ihtiyacına bakıyoruz. Biz Osmanlı'da tebaaydık orada sıkıntı yok. Biz onardan 35-40 yıl ilerideyiz. Öyle olunca beklentiler, hayat tarzı, eğitim, sosyal anlayış, farklı kültürlerden geldikleri için anlaşmak zor oluyor. Onlar da gettolaşıyor, zaten kaynaşılmıyor. Bizim sayın valimiz 'sayım yapıldı' dedi. Muhtarların bazıları 'bizim mahalleye Suriyeli kaydetmiyorlar' dedi. Nüfus ileriye doğru gidiyor. Nüfusun artış şekli çok önemli. Nüfus artarken bir, iki, üç diye artmıyor, dramatik artıyor. Doğurganlık hızıyla artıyor.İdlib'ten dedikleri gibi 3 milyon göçmen gelirse işimiz çok zor. Yazın su yetiştiremiyoruz. Belediye başkanarın kâbusu bu iş. Ben günde 20 kez hava durumuna bakıyorum. Allah'tan bu sene yağmur iyi.

Sosyo kültürel ve ekonomik yapısı en düşük olanlar bizde, Kilis, Gaziantep'de. Bizden iyileri İstanbul'da, İzmir'de bulunuyor. İletişimde de sıkıntı yaşıyorsunuz. Bunu çözmek, sorunları derinleştimekten daha iyidir. Bizde bütün çocuklar okuyor. Herkes çocuğunu okuttuğu için bilgisayar ve masa istiyor. Çoğu işsiz kalıyor. Biz milli eğitim politikalarını geliştirmemiz lazım. 50 yıllık plan yapmak lazım. Şimdi her kişi devletten üç aşağı, beş yukarı yarım, çeyrek, bir maaş para alıyor. Engelli, yaşlı, hasta, bakıcı parası alıyor. Böyle olunca çalışan insan sayısı azalıyor. O ufak parayla yetiniyor. Genç de olsa kahvehaneye gidiyor. Bizim çalışmanın bir ibadet olduğunu anlatmamız lazım. Bu açığı Suriyeliler kapatıyor ama yarın onlara da yetmeyecek. Onlardan doğan çocuklar da işsiz kalacaklar. Tarım, ticaret, iş hayatında çalışacak insanları tasnif edip ona göre davranmamız lazım.

Bizden göçen vatandaşlarımız şehirde de işsizliğe katkı sağlıyor, yardıma muhtaç oluyor. Kendi toprakları da ekilip, biçilemiyor. Toprak atıl pozisyonda oluyor. Bizim 6 tane şehir ve ilçemiz Suriye sınırında. Bizim her bırakan insanımızın yerine Suriye'den gelip satın alınabiliyor oraları. 1,5 yıl Hatay coğrafyasını taradık, hangi toprakta ne üretebilir; ürettiği ile yetinebilir mi? 27 kadın kooperatifi ile iletişim halindeyiz. 70 ortaklı şirket kurduk 9 bin 700 insanımızla sözleşmeli tarım yapıyoruz. Kimine tohum, kimine fide veriyoruz. Maliyetine gübre veriyoruz insanlarımıza. Şu anda Avrupa'ya, Ortadoğu'ya satışlarımız var. Bu yıl sonuna kadar 10 bin, önümüzdeki yıl sonuna kadar 20 bin aileyi hedefliyoruz.





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