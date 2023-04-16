Hatay'da 374 esnaf daha tezgahına kavuştu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da, bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor, diğer yandan da ticari hayatın başlaması için çalışmalar yürütülüyor. Antakya ve Defne ilçelerinde iş yeri yıkılan, ağır ve orta hasar alan esnaf için oluşturulan prefabrik çarşıda da çalışmalar devam ediyor.