Hatay'da avukat, eşi ve 12 günlük bebeği hayatını kaybetti

Arama-kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu enkazda Bestami Uğur Alkan, eşi Özge ve bebekleri Arven'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Yaralı olarak kurtarılan Nalan Alkan ise hastanede tedaviye alındı.

TEKİRDAĞ BAROSU'NDAN TAZİYE MESAJI

Tekirdağ Barosu'nca eski üyeleri Bestami Uğur Alkan ve eşi ile bebeğinin ölümünün ardından yayımlanan taziye mesajında şöyle denildi:

"Acımız çok büyük, sabaha karşı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde meydana gelen depremde çok sayıda yurttaşımızın hayatını kaybetmesinin acısını yaşıyoruz. Depremde, Tekirdağ barosundan Hatay barosuna nakil olan meslektaşımız av. Bestami Uğur Alkan, eşi Özge Alkan ve bebeklerinin de hayatlarını kaybettiğini öğrendik. Bu büyük felakette hayatlarını kaybeden tüm yurttaşlarımıza, meslektaşlarımıza, eşine ve bebeğine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."