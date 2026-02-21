Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hatay'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Hatay'da silahlı kavga: 1 ölü

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından silahla vurulan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 05:18 Güncelleme: 21.02.2026 - 05:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da silahlı kavga: 1 ölü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Harran Mahallesi'nde iddialara göre Mustafa Demir (20) ile R.D. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        Silahlı kavgaya dönüşen olayda Mustafa Demir ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Demir, ambulansla kaldırıldığı Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri R.D'yi gözaltına aldı.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Edirnede taşkın yapan nehirlerin debileri düşüyor

        Edirnede debilerinin artması nedeniyle yer yer tarım arazilerine yayılan Tunca ve Meriç nehirlerinde su seviyeleri düşüşe geçti.

        #HABER
        #Hatay
        #hatay haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NYT: ABD, Katar'daki yüzlerce askerini tahliye etti
        NYT: ABD, Katar'daki yüzlerce askerini tahliye etti
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        Husumetlisinin evini kurşunladı! Anne öldü, eşi ve kızı ağır yaralandı
        Husumetlisinin evini kurşunladı! Anne öldü, eşi ve kızı ağır yaralandı
        Kupada finalin adı belli oldu!
        Kupada finalin adı belli oldu!
        "İran'ın nükleer programı için askeri çözüm yok"
        "İran'ın nükleer programı için askeri çözüm yok"
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        21 yıl sonra gerçekler ortaya çıktı
        21 yıl sonra gerçekler ortaya çıktı
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası