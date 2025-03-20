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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay'da dağlık alandaki cinayete ilişkin 4 tutuklama | Son dakika haberleri

        Hatay'da dağlık alandaki cinayete ilişkin 4 tutuklama

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde dağlık alanda bir gencin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 02:13 Güncelleme: 20.03.2025 - 02:16
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        Dağlık alandaki cinayete ilişkin 4 tutuklama
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        Hatay Samandağ'da kayıp olarak aranırken Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık alanda 16 Mart'ta cesedi bulunan Mertcan Güvercin'in (23) av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan cinayet zanlısı A.D. ve bu kişiyle bağlantılı oldukları değerlendirilen A.Ş, Y.B, A.Y, H.K. ve U.A. adliyeye sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; şüphelilerden A.D, A.Ş, Y.B. ve A.Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.K. ile U.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Hatay
        #Samandağ
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