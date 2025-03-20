Hatay'da dağlık alandaki cinayete ilişkin 4 tutuklama

Hatay Samandağ'da kayıp olarak aranırken Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık alanda 16 Mart'ta cesedi bulunan Mertcan Güvercin'in (23) av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan cinayet zanlısı A.D. ve bu kişiyle bağlantılı oldukları değerlendirilen A.Ş, Y.B, A.Y, H.K. ve U.A. adliyeye sevk edildi.

AA'nın haberine göre; şüphelilerden A.D, A.Ş, Y.B. ve A.Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.K. ile U.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.