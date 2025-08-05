Hatay'da drift yapan sürücü, uyaranları bıçakla tehdit etti Hatay Samandağ'da drift yaptığı için kendisini uyaranları bıçakla tehdit eden otomobil sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Polisin takibi sırasında kontrolden çıkarak dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü yakalandı. Sürücünün drift yaptığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 05.08.2025 - 03:42 Güncelleme: 05.08.2025 - 03:48 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL