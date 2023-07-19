Hatay'da firari hükümlü yakalandı
Hatay'ın Payas ilçesinde 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü cezaevine gönderildi
Giriş: 19.07.2023 - 19:21
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, Çağlalık Mahallesi'nde saklandığı adresi belirlediği firari hükümlüyü operasyonla yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.