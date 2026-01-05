Hatay'da iki katlı evin terasında yangın Hatay'ın Payas ilçesinde iki katlı müstakil bir evin çatısında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, evin içine sıçramadan kontrol altına alındı

