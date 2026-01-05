Habertürk
        Hatay'da iki katlı evin terasında yangın

        Hatay'da iki katlı evin terasında yangın

        Hatay'ın Payas ilçesinde iki katlı müstakil bir evin çatısında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, evin içine sıçramadan kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 04:06 Güncelleme: 05.01.2026 - 04:06
        İki katlı evin terasında yangın
        Yangın, Payas ilçesi İstiklal Mahallesi’nde iki katlı bir evin terası bölümünde çıktı.

        Çeşitli eşyaların bulunduğu evin teras bölümünde yaşanan küçük çaplı bir patlamanın ardından yangın çıktı. Alevler kısa sürede terasın tamamını sardı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri binanın içerisine sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle evin terasındaki eşyalarda hasara yol açtı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #Hatay
        #hatay haber
        #yerel haber
        #yangın
