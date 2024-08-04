Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Hatay'da orman yangını | Son dakika haberleri

        Hatay'da orman yangını

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 09:31 Güncelleme: 04.08.2024 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Antakya'nın Uzunalıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        2

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        3

        İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangına 7 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 3 helikopter, 2 su tankı ve 1 uçakla havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        4
        5
        6
        #Hatay
        #orman yangını
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az!
        Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
        Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        Şampiyon kupasını kaldırdı!
        Şampiyon kupasını kaldırdı!
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        Arkadaşlarına yetişmek istemişti!
        Arkadaşlarına yetişmek istemişti!
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
        Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Seviye atlatan zafer
        Seviye atlatan zafer
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Oğuzhan Genç yazdı: Yıldızların altında
        Oğuzhan Genç yazdı: Yıldızların altında
        "Okan Buruk’un sınavı başlıyor"
        "Okan Buruk’un sınavı başlıyor"
        Cihangir'deki işletmeyle ilgili flaş gelişme
        Cihangir'deki işletmeyle ilgili flaş gelişme
        MİT'ten PKK'ya operasyon
        MİT'ten PKK'ya operasyon
        Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
        Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
        Yeni transfer İstanbul'da!
        Yeni transfer İstanbul'da!
        Avrupa'da Filistin gösterileri
        Avrupa'da Filistin gösterileri