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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay'da parasını çaldığı zihinsel engelliyi bıçaklayan şüpheli yakalandı | Son dakika haberleri

        Hatay'da parasını çaldığı zihinsel engelliyi bıçaklayan şüpheli yakalandı

        Hatay'da hırsızlık için evine girip, 7 bin lirasını çaldığı zihinsel engelli kişiyi bıçakla yaralayan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı. Daha önce hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 02:02 Güncelleme: 09.07.2024 - 02:02
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        Parasını çaldığı zihinsel engelliyi bıçaklamıştı, yakalandı
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        Olay, 27 Haziran günü saat 03.30 sıralarında Küçükdalyan Mahallesi'nde meydana geldi. Babasıyla yaşayan zihinsel engelli O.K'nın evine giren T.D, 7 bin lira çaldı.

        T.D, kendisini fark edip, müdahale etmek isteyen O.K'yı bıçakla yaralayıp, parayla olay yerinden kaçtı.

        DHA'nın haberine göre; şikayet üzerine soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi 11 gün sonra aynı mahallede yakaladı.

        Daha önce işlediği hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan T.D, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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