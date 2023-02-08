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Hatay'da son durum: Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor!

Türkiye iki büyük deprem ile derinden sarsıldı. Deprem Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesindeki birçok il ve ilçede etkili oldu. En çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da ise son durum merak ediliyor. İşte Hatay'da yaşanan son gelişmeler ile can kaybı ve hasar durumu açıklamaları...

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  • Hatay'da son durum: Ölü ve yaralılar artıyor! Hatay'da kaç kişi öldü, yaralandı ve kaç bina yıkıldı? Hatay depremde ölenlerin isimleri açıklandı mı?

    Yaşanan sarsıcı depremlerin etkisinin hissedildiği illerden biri olan Hatay'da son gelişmeler yakından takip ediliyor. AFAD can kaybı ve yaralı sayısı açıklamaları yaparken yurt genelinde enkaz çalışmaları devam ediyor. İşte Hatay'da son durum ve meydana gelen depremin ayrıntıları...
  • Hatay'da son durum: Ölü ve yaralılar artıyor! Hatay'da kaç kişi öldü, yaralandı ve kaç bina yıkıldı? Hatay depremde ölenlerin isimleri açıklandı mı?

    TÜRKİYE'DE PEŞ PEŞE DEPREMLER

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.

    AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.
  • Hatay'da son durum: Ölü ve yaralılar artıyor! Hatay'da kaç kişi öldü, yaralandı ve kaç bina yıkıldı? Hatay depremde ölenlerin isimleri açıklandı mı?

    DEPREM FIRTINASI YAŞANDI

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 04.26'da 6,4, saat 04.28'de 6,6; İslahiye ilçesinde saat 04.36'da 6,5, İslahiye ilçesinde saat 04.58'de 5,3; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 05.01'de 5.3; Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.00'te 5,3 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.
  • Hatay'da son durum: Ölü ve yaralılar artıyor! Hatay'da kaç kişi öldü, yaralandı ve kaç bina yıkıldı? Hatay depremde ölenlerin isimleri açıklandı mı?

    DEPREMİN ETKİSİ 10 İLDE HİSSEDİLDİ

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "10 ilimizi etkileyen deprem. İlk andan itibaren tüm bakanlarımızla birlikte AFAD'da toplanmaya başladık, gerekli görevlendirmeleri yaptık. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren bire bir depremi takip etmekte ve yönetmektedir. Ekiplerimiz sahada." dedi.
  • Hatay'da son durum: Ölü ve yaralılar artıyor! Hatay'da kaç kişi öldü, yaralandı ve kaç bina yıkıldı? Hatay depremde ölenlerin isimleri açıklandı mı?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SON DURUMU AÇIKLADI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu an itibarıyla vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444."
  • Hatay'da son durum: Ölü ve yaralılar artıyor! Hatay'da kaç kişi öldü, yaralandı ve kaç bina yıkıldı? Hatay depremde ölenlerin isimleri açıklandı mı?

    HATAY'DA SON DURUM NE? 

    İl bazında açıklanan ilk verilere göre Hatay’da 520 kişi yaşamını yitirdi, 700 kişi yaralandı, bin 278 bina yıkıldı.
  • Hatay'da son durum: Ölü ve yaralılar artıyor! Hatay'da kaç kişi öldü, yaralandı ve kaç bina yıkıldı? Hatay depremde ölenlerin isimleri açıklandı mı?

    İL İL CAN KAYBI VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI!

      VEFAT YARALI
    KAHRAMANMARAŞ 530 2900
    HATAY 872 2766
    OSMANİYE 293 1315
    ADIYAMAN 720 400
    DİYARBAKIR 92 770
    ŞANLIURFA 95 1791
    GAZİANTEP 481 3890
    KİLİS 22 417
    ADANA 146 2611
    MALATYA 166 3298

    *Tablodaki veriler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 7 Şubat 2023 Salı günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göredir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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