Hatay'da sosyal medyadan asılsız paylaşıma 2 gözaltı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sosyal medya hesaplarında asılsız paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle baba ve oğlu gözaltına alındı
Hatay'da Samandağ Kaymakamlığı'nın açıklamasına göre, farklı mahallelerde "Kalaşnikof piyade tüfekli 5 kişinin görüldüğü" iddiası üzerine jandarma ekiplerince araştırma yapıldı.
AA'nın haberine göre; ekipler, asılsız iddianın Gözene Mahallesi'nde ikamet eden S.D. ve babası M.D. tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldığını belirledi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.