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Hatay deprem son dakika: Depremde Hatay'da kaç kişi öldü ve yaralandı?

Hatay son dakika deprem ile sarsıldı. 6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilimizi etkilemişti. Depremlerin yaraları henüz sarılamamışken 20 Şubat günü saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4, hemen ardından saat 20.07'de Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde iki deprem yaşandı. Hatay depremindeki son durumu, ölü ve yaralı sayısını haberimizde bir araya getirdik. İşte Hatay depreminden son dakika haberler...

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  • Hatay deprem son dakika: 20 Şubat 2023 depremde Hatay'da kaç kişi öldü ve yaralandı? Hatay'da kaç bina yıkıldı?

    Kahramanmaraş'ta yaşanan iki deprem büyük bir yıkıma neden olmuştu. 11 ilimizi etkileyen depremlerin ardından 20 Şubat akşamı saat 20.04 ve saat 20.07’de Hatay’da meydana gelen iki yeni deprem korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremdeki son durumu açıkladı. İşte Hatay Defne-Samandağ depremleri son dakika bilgileri...
  • Hatay deprem son dakika: 20 Şubat 2023 depremde Hatay'da kaç kişi öldü ve yaralandı? Hatay'da kaç bina yıkıldı?

    HATAY DEPREMİ SON DURUM

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından açıklamalarda bulundu. Soylu'nun açıklamaları şöyle:

    "6.4 büyüklüğünde müstakil bir deprem oldu. Müstakil bir deprem oldu. Alanın taraması neticesinde 1'i Antakya, 1'i Defne, 1'i Samandağ olmak üzere 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik.
  • Hatay deprem son dakika: 20 Şubat 2023 depremde Hatay'da kaç kişi öldü ve yaralandı? Hatay'da kaç bina yıkıldı?

    HATAY DEFNE-SAMANDAĞ DEPREMLERİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ VE YARALANDI?

    213 kişi hastaneye kaldırıldı. Şu anada kadar 42 ihbar geldi. 39 ihbarda herhangi bir durum söz konusu değil. Ufak müdahalelerle enkazlardan çıkarıldı. Antakya'da fayın bir bölümünün daha kırıldığı değerlendirilmesi var. 3 enkazda arama-kurtarma çalışması devam ediyor.

    Şu anda diğer ihbarlara da tüm hızıyla beraber arama kurtarma ekiplerimiz gitmeye çalışıyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
  • Hatay deprem son dakika: 20 Şubat 2023 depremde Hatay'da kaç kişi öldü ve yaralandı? Hatay'da kaç bina yıkıldı?

    "RİSKLİ BİNALARA GİRİLMESİ UYARISINA DEVAM EDİYORUZ"

    Bu esnada denizde suyun yükselmesi konulu bir uyarı Kandilli Rasathanesi'nden hem bize hem de 10'un üzerinden ülkeye geçti. Daha sonra bu tehlikenin geçtiği bilgisi geldi ve uyarı geri çekilmiş oldu.

    Bu artçı depremler şu ana kadar 26 defa daha tekrarladı. Bu akşam riskli binalara girilmemesi konusunda uyarımızı hala devam ettiriyoruz. Defne, Antakya ve bu civarda girilmemesi gereken binalara girilip eşya taşıması yapılıyor. Bu son derece riskli. Hem artçı depremler devam ediyor. O binaların içerisine girilmesi, hocalarımızın herhangi değerlendirme yapmadan binalara girilmesi felaketlere sebebiyet verebilir.

    Özellikle tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Kayıplarımız için Cenab-ı Allah rahmet eylesin, başımız sağolsun."
  • Hatay deprem son dakika: 20 Şubat 2023 depremde Hatay'da kaç kişi öldü ve yaralandı? Hatay'da kaç bina yıkıldı?

    HATAY DEFNE VE SAMANDAĞ MERKEZLİ DEPREMDE KAÇ BİNA YIKILDI?

    Defne merkezli 6.7 ve Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğündeki iki depremde 6 Şubat’taki depremlerde hasar gören binalar yıkıldı.
  • Hatay deprem son dakika: 20 Şubat 2023 depremde Hatay'da kaç kişi öldü ve yaralandı? Hatay'da kaç bina yıkıldı?

    Hatay’da bulunan Doğukan Manço ile Haluk Levent, depremle ilgili gözlemlerini bildirdi. Levent, “Offff çok bina gitti çok çok. Her yerde ambulans sesleri. Yaralıların Allah yardımcısı olsun. Savaş Cünedioğlu adlı vatandaşımız sağ salim çıkarıldı. Enkaz altından sesler gelmeye devam ediyor” dedi. 
  • Hatay deprem son dakika: 20 Şubat 2023 depremde Hatay'da kaç kişi öldü ve yaralandı? Hatay'da kaç bina yıkıldı?

    Manço, yaşananları “Hatay’da iki deprem oldu. Biri; 6.7 büyüklüğünde Defne, diğeri; 5.8 merkezi Samandağ merkezli. Ne yazık ki yıkılan binalar var. Çalışmalar yeniden başladı. Gerek soğuktan, gerekse ‘girilebilir’ dendiği için evine girenler vardı. Yarım yıkılmış evler tamamen yıkıldı. Bizim bulunduğumuz noktada yıkılan binalar da var, yaralılar var, gönderiliyor” şeklinde aktardı.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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