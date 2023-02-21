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Hatay fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? İşte Hatay deprem haritası

Türkiye deprem kuşağında yer almaktadır. Hatay ili Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan riskli deprem bölgelerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 20 Şubat tarihinde Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Saat 20.07'de Hatay, Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yaşanan depremler ile Hatay fay hattı sorgulamaları hız kazandı. İşte Hatay fay hattı deprem haritası ile risk taşıyan ilçeler...

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  • HATAY FAY HATTI DEPREM HARİTASI | Hatay fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Hatay diri fay hattı sorgula 2023: Hatay'da en riskli ilçeler hangileri?

    Hatay fay hattı deprem haritası ile riskli ilçeler... Türkiye'de Kuzey, Batı ve Doğu Anadolu fay hattı olmak üzere üç büyük fay hattı bulunmaktadır. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki büyük artçı deprem meydana geldi.  Hatay'da yaşayanlar ilçe sınırları içinde aktif fay hattı sorgulaması yapmaya başladı. İşte Doğu Anadolu Fay Hattında bulunan Hatay'da yer alan aktif fay hatları hakkında merak edilenler...
  • HATAY FAY HATTI DEPREM HARİTASI | Hatay fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Hatay diri fay hattı sorgula 2023: Hatay'da en riskli ilçeler hangileri?

    HATAY'DA NÜFUS VE YERLEŞİM

    Hatay ili 5525 km2 lik, Antakya ilçesi ise 703 km2 lik bir alan kaplamaktadır. Hatay ilinin toplam nüfusu 2020 sayımına göre 1.659.320 olup Antakya’nın nüfusu 389.377, Defne’nin nüfusu ise 160.066 kişidir. Ancak son yıllarda Suriye’de yaşanan olaylar nedeniyle aldığı düzensiz göçler sebebiyle nüfusu, adrese dayalı kayıtlı nüfusun çok üzerinde olduğu düşünülmektedir. Antakya ilçesinde toplam 95, Defne ilçesinde ise 37 mahalle bulunmaktadır.
  • HATAY FAY HATTI DEPREM HARİTASI | Hatay fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Hatay diri fay hattı sorgula 2023: Hatay'da en riskli ilçeler hangileri?

    FAY HATTINDAKİ İLLERİMİZ: HATAY

    Hatay'ın kent merkezi olan Antakya zemini alüvyon olan illerimizden biridir. Deprem dalgaları bu tür zeminler tarafından büyütülerek binalara iletilir. Zemin büyütmesi olarak tanımlanan bu durum bir deprem olduğu takdirde Antakya’nın kaya üzerinde yer alan illerden daha şiddetli olarak sarsılacağı, bunun sonucunda da hasar oranının fazla olacağı anlamına gelmektedir. Örneğin 2020 yılında yaşanan İzmir ve Sivrice depremleri deprem merkezinden çok uzaklarda büyük hasarlar yaratmış, bunun ana nedeni olarak da düşük yapı kalitesi yanı sıra zemin büyütmesi gösterilmiştir.
  • HATAY FAY HATTI DEPREM HARİTASI | Hatay fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Hatay diri fay hattı sorgula 2023: Hatay'da en riskli ilçeler hangileri?

    Öte yandan yapılan araştırmalar büyük bir depremde Antakya’nın önemli bir kısmında sıvılaşma olaylarının da yaşanabileceğini göstermektedir. Belli büyüklüğe ulaşan depremlerde belli koşullara sahip zeminlerde meydana gelebilen sıvılaşma, zeminin üstündeki yapıları taşıyamamasına neden olmakta, yapılar yer sarsıntısının bir sonucu olan bu olay nedeniyle de hasar almaktadır. 
  • HATAY FAY HATTI DEPREM HARİTASI | Hatay fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Hatay diri fay hattı sorgula 2023: Hatay'da en riskli ilçeler hangileri?

    HATAY'DA JEOLOJİ ve TOPOĞRAFYA

    Antakya, kuzeyindeki Habib-i Neccar Dağı eteğinde kurulmuştur. Şehrin içerisinden Asi Nehri geçer. Antakya’nın üzerine kurulduğu ova büyük ölçüde bu nehrin alüvyonu üzerinde yer almaktadır. Jeolojik olarak farklı yaşlardaki kayalardan oluşan kuzeydeki dağlık alanlar ile ova arasındaki sınırlar faylarla temsil edilir.
  • HATAY FAY HATTI DEPREM HARİTASI | Hatay fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Hatay diri fay hattı sorgula 2023: Hatay'da en riskli ilçeler hangileri?

    HATAY İÇERİSİNDEN GEÇEN DİRİ FAYLAR 

    Hatay içerisinden geçen ve kenti yaklaşık olarak kuzeydoğudan güneybatıya boydan boya kesen faylar vardır. Bunun yanı sıra il içerisinde yukarıda da belirtildiği gibi önemli diri faylar bulunmaktadır. Bu fayların hangisinin geçmişte tarihi kayıtlara girdiği, hangi depremleri ürettikleri ve hangi sıklıkla deprem ürettiği konusunda henüz güvenilir detayda bir veri bulunmamaktadır. İlin depremselliğini anlamak için kritik öneme sahip olan bu bilinmezlikler daha detay çalışmalarla aydınlatılmaya muhtaç ise de gösterdiği sonuç Antakya için deprem ve yüzey faylanması tehlikesi olasılığının yüksek olduğudur.
  • HATAY FAY HATTI DEPREM HARİTASI | Hatay fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Hatay diri fay hattı sorgula 2023: Hatay'da en riskli ilçeler hangileri?

    ANTAKYA'DAKİ DİRİ FAYLAR NEREDE?

    TDFH diri fayların Antakya içerisinden kuzeydoğu-güneybatı yönünde geçtiğini gösterir. Habib-i Neccar Dağı’nın eteklerinde yer alan bu fayın yeri topoğrafyada yarattığı ani sarplık ve dağı oluşturan kireçtaşlarındaki fay aynaları yüzünden oldukça iyi bilinmektedir. Saint Pierre Kilisesi de bu fayın tam üzerindeki bir mağarada yer almaktadır. 
  • HATAY FAY HATTI DEPREM HARİTASI | Hatay fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Hatay diri fay hattı sorgula 2023: Hatay'da en riskli ilçeler hangileri?

    Fay, çoğu yerde Antakya ovasını dolduran Asi Nehri alüvyonları ile dağı oluşturan kayalar arasındaki sınırı oluşturmaktadır. Amik ovası kuzey, güney ve batıdan gelen üç ana fay sisteminin birleştiği bir noktada yer aldığından Hatay tüm tarihi boyunca önemli depremlerden etkilenmiştir, gelecekte de etkilenmesi kaçınılmazdır.

    Haberdeki bilgiler TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası: Hatay'ın Depremselliği makalesinden edinilmiştir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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