Butiği benzin döküp kundaklandığı anlar kamerada

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde bir butik, kimliği belirsiz şüpheli tarafından kundaklandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Ekim gecesi saat 02.30 sıralarında Yeni Mahallesi Şehit Arda Güder Caddesi’nde bir butikte meydana geldi. Motosikletle iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz iki kişiden biri, camı kırıp dükkana girerek, döktüğü benzin ile butiği ateşe verdi. Şüpheli geldiği motosiklet ile olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.