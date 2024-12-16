Hatay'da şantiyede kazı sırasında kaya mezarları bulundu

İlçedeki Pirinçlik Mahallesi'nde toplu konut şantiyesinde işçiler kazı yaparken kaya mezarlara rastladı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, kaya mezar odalarının içerisinde lahitler ve seramik kaplar buldu. Jandarmanın bildirmesi üzerine şantiyeye Müze Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Ekipler, lahit mezarları müzeye nakletmek için kazı çalışması başlattı.

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