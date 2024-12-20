Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 17'nci haftasında, Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Adana Demirspor maçının çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 17:41 Güncelleme: 20.12.2024 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 17'nci haftasında, Mersin Stadyumu’nda oynayacağı Adana Demirspor maçının çalışmalarına başladı.

        Türkiye Kupası’nda İskenderunspor’a 1-0’lık skorla elenmesinin ardından tüm dikkatini lige veren bordo-beyazlılarda Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sıla bebek iddianamesinden kan donduran detaylar
        Sıla bebek iddianamesinden kan donduran detaylar
        20 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        20 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Yağış geliyor! Pazar günü sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor
        Yağış geliyor! Pazar günü sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Hakan Turan'ın öldürülmesi davası: "45 bin lira aldık"
        Hakan Turan'ın öldürülmesi davası: "45 bin lira aldık"
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        "15 Ocak'tan sonra kar bekleniyor"
        "15 Ocak'tan sonra kar bekleniyor"
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!

        Benzer Haberler

        Hatay'da şehit kızına polisten doğum günü sürprizi
        Hatay'da şehit kızına polisten doğum günü sürprizi
        Dörtyol'da kumar oynayan 8 kişiye 51 bin 400 lira ceza kesildi
        Dörtyol'da kumar oynayan 8 kişiye 51 bin 400 lira ceza kesildi
        Suriyelilerin sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
        Suriyelilerin sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
        Esad rejimi 27 aile üyesini öldürmüştü, ülkesine dönüyor
        Esad rejimi 27 aile üyesini öldürmüştü, ülkesine dönüyor
        Hatay'da Ahbap Derneğinin desteğiyle sörf eğitim merkezi yapılacak
        Hatay'da Ahbap Derneğinin desteğiyle sörf eğitim merkezi yapılacak