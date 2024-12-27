Bakan Kurum: 11 ilde evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak (2)

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VATANDAŞLARLABULUŞTUÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'daki temasları kapsamında, Kırıkhan ilçesinde Merkez Mahallesi 70 konut ve 43 dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi alanlarını inceledi.
VATANDAŞLARLABULUŞTU
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'daki temasları kapsamında, Kırıkhan ilçesinde Merkez Mahallesi 70 konut ve 43 dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi alanlarını inceledi. Kurum, Taşoluk ile Saylak mahallelerinde ise kırsal afet konutlarını gezerek, vatandaşlarla buluştu. Vali Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve milletvekillerinin eşlik ettiği Bakan Kurum, Hatay'ın eskisinden daha güzel, eskisinden daha güçlü zeminlerde yeniden ayağa kalkacağı vurgusunda bulundu.
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