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        Kazadan sonra yanan otomobili, polis söndürdü

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde kaza sonrası yanmaya başlayan otomobil, trafik polisi tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 01:09 Güncelleme: 07.01.2025 - 01:15
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        Kazadan sonra yanan otomobili, polis söndürdü
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        HATAY'ın Samandağ ilçesinde kaza sonrası yanmaya başlayan otomobil, trafik polisi tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürüldü.

        Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Deniz Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 31 AEV 177 ve 31 SU 570 plakalı otomobiller, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada, 31 AEV 177 plakalı otomobil yanmaya başladı. Kimsenin yaralanmadığı kazada yanan otomobile trafik polisi, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Polisin müdahalesiyle yangın, tüm aracı sarmadan söndürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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