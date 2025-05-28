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        Freni boşalan iş makinesinin caddedeki araçlara çarpması kamerada; 2 yaralı

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan iş makinesi, operatörünün kontrolünden çıkarak caddede bulunan araçlara çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 19:55 Güncelleme: 28.05.2025 - 20:00
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        Freni boşalan iş makinesinin caddedeki araçlara çarpması kamerada; 2 yaralı
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        HATAY'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan iş makinesi, operatörünün kontrolünden çıkarak caddede bulunan araçlara çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, akşam saatlerinde Denizciler Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halinde olan freni boşalan iş makinesi, operatörünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan iş makinesi, büyük bir gürültüyle çevredeki araçlara çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan ve hasar gören araçların çekilmesi için çalışma başlatıldı. Yaralanan iki kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan caddede bulunan esnafın korku dolu anları ve kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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