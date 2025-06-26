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        Hatay'da otomobil, 40 metreden uçuruma yuvarlandı; 1 ölü, 2 yaralı

        HATAY'da kontrolden çıkan otomobilin 40 metreden uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 22:49 Güncelleme: 26.06.2025 - 22:49
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        Hatay'da otomobil, 40 metreden uçuruma yuvarlandı; 1 ölü, 2 yaralı
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        HATAY'da kontrolden çıkan otomobilin 40 metreden uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, gündüz saatlerinde merkez Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde meydana geldi. Şakir Yıldırım yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 40 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Şakir Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, otomobildeki 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yıldırım'ın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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