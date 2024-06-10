Hatay Valisi Masatlı hizmete giren Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasını inceledi

İçinde 10 ayrı branştan 14 poliklinik, acil tedavi alanı ve 2 ameliyathane bulunan hastane ek binasında yetkililerden bilgi alan Masatlı, hastalara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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