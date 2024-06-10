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        Hatay Valisi Masatlı hizmete giren Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasını inceledi

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, hizmete giren Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 22:18 Güncelleme: 10.06.2024 - 22:18
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        Hatay Valisi Masatlı hizmete giren Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasını inceledi
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, hizmete giren Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında incelemelerde bulundu.

        Merkez Antakya ilçesi Şirince Mahallesi'nde kurulan 20 yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası hizmete girdi.

        Masatlı, hastaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        İçinde 10 ayrı branştan 14 poliklinik, acil tedavi alanı ve 2 ameliyathane bulunan hastane ek binasında yetkililerden bilgi alan Masatlı, hastalara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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