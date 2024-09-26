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        Hatay'da kamyonun 9 araca çarptığı kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı

        Hatay'ın Defne ilçesinde freni arızalanan hafriyat kamyonunun 9 araca çarptığı kazanın, yeni güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 10:34 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:34
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        Hatay'da kamyonun 9 araca çarptığı kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı
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        Hatay'ın Defne ilçesinde freni arızalanan hafriyat kamyonunun 9 araca çarptığı kazanın, yeni güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

        Y.K. idaresindeki 07 ANL 099 plakalı hafriyat kamyonunun 22 Eylül'de, Antakya-Yayladağı kara yolu Harbiye mevkisinde seyir halindeyken fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak 9 araca çarpması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen 5 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin görüntüde, kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun araçlara çarparak devrilmesi yer aldı.

        Defne ilçesinde hafriyat kamyonunun 9 araca çarptığı 22 Eylül'deki kazada 5 kişi yaralanmıştı. Olay yerinde inceleme yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kamyon sürücüsünün ağır tonajlı araçlar için yasaklanan yola girdiğini açıklamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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