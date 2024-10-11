Hatay'da MCG Towers'ın depremde yıkılmasıyla ilgili 13 sanığın yargılanmasına devam edildi

Öte yandan duruşma öncesi apartmanda yakınlarını kaybedenler ile avukatları, adliye önünde açıklama yaparak sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Statik proje mühendisi Mehmet Y. de binadaki büyütmeden haberinin olmadığını iddia etti.

Tutuksuz sanıklar proje mühendisi Yıldıray Ş, şantiye Şefi Şule Ö, yapı denedim şirketi yetkilisi Sakin K, statik proje mühendisi Mehmet Y, ustabaşı Abdülhamit B, jeoloji mühendisi Mehmet İ, mimar Hatice S. ve proje mimarı Meltem Y'nin salonda bulunduğu duruşmaya, avukatlar ve müştekiler de katıldı.

İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan cezaevinde bulunan müteahhit Mehmet Coşkun G. ile tutuksuz sanıklardan yapı denetim görevlisi Hikmet N. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

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