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        Hatay'da gıda işletmeleri denetlendi

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 16:53 Güncelleme: 11.10.2024 - 16:57
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        Hatay'da gıda işletmeleri denetlendi
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        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, market, gıda üretim ve satış ile toplu tüketim yapılan işletmeleri denetledi.

        Ekipler denetimlerde satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihleri ile gıda ürünlerinin hijyenik ve muhafaza koşullarını kontrol etti.

        İlçedeki gerçekleşen denetimlerde 1 işletmeye idari para cezası verildi.

        Galeri
        Galeri

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