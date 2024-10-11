İskenderun'da "Amatör Spor Haftası" kutlandı

Hatay Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdulhalik Görün de her yıl kutlanan etkinliklere katılan sporculara teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Programda bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, düzenleyecekleri faaliyetlerle sporda farkındalık yaratmayı, halkı düzenli fiziksel aktivitelere teşvik etmeyi ve başarılı sporcuları tanıtarak ilham vermeyi amaçladıklarını söyledi.

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